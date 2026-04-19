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Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿En qué canales ver el Sporting Cristal vs. UTC?
Este encuentro entre Sporting Cristal vs. UTC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.