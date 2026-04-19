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Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Depor)
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¿En qué canales ver el Sporting Cristal vs. UTC?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. UTC será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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Sporting Cristal vs. UTC horarios del partido

El partido entre Sporting Cristal vs. UTC se disputará este domingo 19 de abril en el Estadio Alberto Gallardo. El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

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El Estadio Alberto Gallardo será el escenario principal del partido entre Sporting Cristal vs. UTC.

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El partido entre Sporting Cristal vs. UTC es válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto, podrán seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. UTC.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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