En el Estadio Monumental, este fin de semana tendremos uno de los partidos más atractivos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: Universitario de Deportes recibirá a Sporting Cristal. En la siguiente nota conocerás cómo llegan ambos equipos a este enfrentamiento, los horarios, la programación oficial y los canales que lo transmitirán, tanto por cableoperadoras como por sus servicios de streaming.

Universitario afrontará este compromiso luego de perder por 2-0 a manos de Cienciano en Cusco, en el que para muchos fue el peor partido de los cremas en lo que va de la Liga 1. El equipo de Héctor Cúper no mostró reacción y estuvo inconexo durante gran parte del trámite, evidenciando que el funcionamiento colectivo no está pasando por su mejor momento.

Si bien la ‘U’ ganó en las dos primeras jornadas, venciendo por 2-1 a ADT y a Cusco FC, el rendimiento del equipo no fue el mejor y esta vez todo quedó más en evidencia frente a un rival que llegó motivado por su reciente clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, eliminando al vigente campeón del torneo. Cienciano fue más en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ahora Cúper tendrá que corregir.

Precisamente el entrenador argentino habló en la conferencia de prensa pospartido y reconoció que no funcionó su planteamiento. “El empate uno siempre lo valora después de que ha jugado, uno no juega para empatar. Siempre se elige ganar y uno elige una estrategia que puede ir mal y hoy (el domingo) no ha salido bien”, sostuvo.

Universitario registró su primera derrota en el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

En cuanto a si su equipo será defensivo u ofensivo, dejó en claro que siempre buscará que Universitario gane en todas las canchas independientemente del rival. Eso sí, dejó en claro que si el contexto lo pide, no le temblará la mano para buscar un planteamiento más equilibrado.

“Siempre la intención es tener un equipo ofensivo, que piense en ganar y ese es el día a día que tenemos acá hasta que termine el campeonato”, remarcó el estratega crema.

Sporting Cristal, entre tanto, pese a que recientemente quedó eliminado de la Copa Sudamericana al no poder superar a RB Bragantino en los play-offs, pudo reponerse en el campeonato local venciendo por 2-0 a Juan Pablo II College con goles de Hernán Barcos y Santiago González. Ahora desde el Rímac esperan sostener este rendimiento frente a la ‘U’.

En el pasado reciente, cada vez que ‘SC’ visitó a los cremas le costó imponerse en el Monumental. Sin embargo, el comando técnico de Roberto Mosquera confía en que ahora la situación será diferente, considerando no solo lo que puedan hacer sus jugadores, sino también porque no es la mejor versión de Universitario en lo que va de la campaña. ¿Les alcanzará para dar el golpe en Ate?

Sporting Cristal venció por 2-0 a Juan Pablo II College, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Universitario vs. Sporting Cristal: fecha y horarios

Este viernes 7 de agosto desde las 8:30 p.m., Universitario vs. Cienciano se verán las caras por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

Universitario vs. Sporting Cristal: canales de TV

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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