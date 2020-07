Sporting Cristal alista cada detalle para volver con todo al campeonato. En su último amistoso ante Alianza Universidad, los celestes tuvieron una contundente victoria de 5-2 frente a Alianza Universidad, con hat-trick de Washington Corozo, quien se encuentra motivado y expectante del próximo encuentro que tendrán para el reinicio de la Liga 1.

“Creo que este reinicio del torneo nos servirá para reivindicarnos del tropiezo que tuvimos al principio. Gracias a Dios, la cuarentena fue un periodo muy especial para mí, ya que me pude recuperar del todo y me ayudó para rendir como todo el mundo estaba esperando”, sostuvo el delantero ecuatoriano para el canal de YouTube del club.

No obstante, como él mismo confesó, el periodo de aislamiento le sirvió para trabajar los puntos complicados que tuvo al inicio de la temporada y así estar al 100% para este nuevo comienzo. “Me sentía mal por ello, pero tuve la fuerza de seguir adelante, pese a que mi familia no está conmigo pero así a la distancia ellos me brindaron mucho apoyo y mucha confianza”, contó.

🗣️ Washington Corozo habló para Cristal TV y nos comentó sus impresiones del amistoso realizado este miércoles en La Florida ante Alianza Universidad.#VolvimosConFuerza #FuerzaCristal pic.twitter.com/4TUrfYT04I — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 30, 2020

Corozo viene recargado de goles

Sobre su desempeño en el último amistoso ante Alianza Universidad, Washington Corozo manifestó que “fue un partido complicado que nos llevo a resolver un problema que teníamos, especialmente yo. Veníamos de una paralización que nos complicó al principio, pero supimos resolverlo ante un rival que le va muy bien en el campeonato”.

Si bien los goles fueron cruciales para ganar el compromiso, fue esencial el trabajo colectivo, tal y como lo destaca el atacante. “El equipo lo veo de la mejor manera. Venimos trabajando muy bien, el cuerpo técnico nos ha dado todo su apoyo. En la parte física estamos estupendo, gracias a los trabajos realizados durante la cuarentena y en los entrenamientos en campo”, agregó.

Sporting Cristal seguirá trabajando para llegar en óptimas condiciones al duelo ante Sport Boys, por la reanudación de la Liga 1. De acuerdo al cronograma publicado por la organización del torneo, los rimenses chocarán el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: Pedro Gallese se luce a ritmo de reggaetón durante entrenamiento