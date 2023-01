¿En qué momento estos ocho clubes toman la decisión de no participar en el campeonato si la FPF no levanta la medida cautelar?

Nosotros venimos sosteniendo diferentes comunicaciones por escrito y requerimientos hacia la federación. Primero, solicitábamos información; segundo, solicitábamos que se cumpla con el compromiso de firmar un convenio en donde la federación o la empresa se iban a hacer cargo de los costos legales, y de ir a un arbitraje que es lo más seguro sobre quién iba a pagar las penalidades (de los contratos). Entonces, la Federación se comprometió en firmarlo y en entregarnos la garantía de esto, lo cual nunca sucedió. Y a eso le sumamos que no se tiene claro la operación de dicho proyecto . Por lo tanto, al ver los incumplimientos de parte de la Federación y al ver que por el otro lado tenemos una seguridad financiera a futuro, con un respaldo de tres empresas sólidas, grandes, que han cumplido más de diez años y han incrementando la oferta económica de cada institución, tomamos la decisión de firmar con el Consorcio y de no participar en el campeonato hasta que se levante esta medida cautelar que va afectar la economía de nuestras instituciones.

¿Se va a formalizar esta medida mediante un documento destinado a la FPF?

El lunes (16 de enero) fue la decisión de los ocho equipos, no es una decisión de uno solo. Hoy (martes 17) se debe estar ingresando el documento que haces mención.

Los clubes dejaron en claro que sí quieren jugar este torneo...

Totalmente. Nos preparamos para eso. Pero si de un momento a otro, con secretismo, con una manera de actuar no transparente, te sacan una medida cautelar sin consultarla, sin coordinar, nos siguen dando pistas más pistas de que hay algo que no está bien. Es por eso que se toma esta decisión.

¿Esta medida cautelar suspende todos los contratos de los clubes o los nuevos contratos de los clubes con el operador?

Esa parte se la dejo al señor (Óscar) Romero. No quisiera dar una opinión inexacta.

¿El doctor Óscar Romero está como asesor legal?

Como tal y como presidente del gremio (Asociación Deportiva de Fútbol Profesional). Cada club tiene un pool de abogados distinto. No es tan real lo que dice la federación de que sí puedes transmitir amistosos .

¿Se evaluaron los pro y contras de esta decisión?

Por supuesto. Hemos evaluado y sentimos que no se respeta a las instituciones que están en la Asamblea. Sentimos que el secretario general (Jean Marcel Robilliard) hace lo que le da la gana, nos engaña como le da la gana y no lo podemos seguir tolerando.

Una de las consecuencias sería que los clubes puedan irse al descenso por no jugar...

Sin estos ocho equipos, el fútbol profesional es inviable. Sin estos ocho equipos, el fútbol peruano no podría funcionar.

El señor Adrián Gilabert, abogado de Universitario, dijo en conferencia de prensa que la medida cautelar no es interpretativa...

Es correcto. Esa es una opinión legal. La medida cautelar es clara y concreta. Si fuese así, esa medida cautelar está afectando a todos los equipos. ¿Nosotros también tenemos que sacar medidas cautelares? Bueno, pues. En ese proceso estamos.

¿Cuál sería el escenario ideal a pocos días del inicio de la Liga 1?

Primero, que la Federación entienda que esta medida cautelar ha sido un grave error y genera un perjuicio total en todas nuestras instituciones. Segundo, sentarnos en una mesa de trabajo. Y, tercero, entender que nosotros tenemos cláusulas de preferencia generadas por la propia Federación. Tenemos compromisos aceptados y avalados por ellos mismo durante más de diez años, porque cobran el 10% de todos nuestros ingresos.

¿Qué opinión tienen los ocho clubes de 1190 Sports?

Nadie confía en 1190 Sports. No la conocemos, no vemos un modelo exitoso, no te dicen quiénes son los inversionistas que están detrás. No representan una garantía que te diga que van a poder pagar los 13 años. Te dicen vamos a las utilidades, pero todos los que estamos metidos en el mundo de la empresa sabemos que pueden existir como no. Comercializar los derechos no es nuestro negocio. Nuestro negocio es velar por las instituciones, educar canteras, jugar fútbol, buscar sponsors. Y mucho menos con personas que nos dice que confiemos en que van a llevar un proyecto de esta magnitud adecuadamente.

¿Esa desconfianza es la misma que hay con la junta directiva de Agustín Lozano?

Es lo mismo. El secretario general, sí. Con el presidente Lozano hicieron una licitación y nos dijeron que habían once o trece interesados, empresas que se habían inscrito (para participar). Y ninguna presentó una oferta y la licitación fracasó. Y de un momento a otro contratan una empresa para que comercialice a dedo (los derechos de TV). ¿Qué garantía tenemos?, ¿qué hay detrás? Estamos hablando de un negocio en el que hay más de 800 millones de dólares. ¿Y le vamos a dar el 30% de nuestras utilidades a una empresa que no ha invertido un dólar? No tienen un respaldo claro de lo que vaya a pasar. Para algunos puede ser una buena idea, pero qué hacemos con los que no confiamos.

Hay clubes que están en sintonía con 1190 Sports y la FPF...

No es que estén en sintonía con 1190, ni siquiera saben lo que significa 1190. Ni siquiera saben si cumplió o no cumplió en algunos países. Y la falta de conocimiento a veces te lleva a tomar estos errores. Han recibido 500 mil dólares, pero de quién.

¿Considera usted que estos clubes están en un error?

Yo no puedo decir que estén equivocados, lo que puedo decir es que tienen un punto de vista diferente. A nosotros nos preocupa la proyección a futuro. Ellos tal vez no están viendo esta parte. Sí puedo entender a los equipos que no tenían contrato con el Consorcio, porque no tienen esas cláusulas; pero los demás... Es un tema a revisar.

Si la medida cautelar no se levanta, ¿Cienciano se va a presentar este domingo a jugar contra la ‘U’ en el Monumental?

Esa es la medida que hemos tomado. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, porque todos queremos jugar al fútbol.