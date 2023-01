Paolo Guerrero busca equipo y con urgencia. Con 39 años y más de seis meses sin jugar, luego de salir del Avaí de Brasil para concentrarse en su recuperación a una lesión, el delantero peruano, excapitán de la Selección Peruana e histórico goleador de la misma, aquél que todo equipo en Sudamérica quería tenerlo; hoy no encuentra club que lo admita.

Su porvenir no es alentador: a sus 39 años sigue sin tener actividad –desde octubre del año pasado con Avaí– y ningún equipo quiere asumir el riesgo de ficharlo. Porque, claro, tenerlo es un riesgo. Su latente lesión en la rodilla derecha, su alto salario y inactividad en el último tiempo lo hacen una moneda al aire, un riesgo que ningún club desea asumir por el alto costo.

LDU, Emelec e Independiente del Valle le cerraron recientemente las puertas, cuando el ‘9′ tenía la predisposición de seguir allí su carrera. Lo que obtuvo como respuesta, en resumen, fue que los tres clubes no lo tenían en sus planes y apostaban por jugadores con proyección, es decir, más jóvenes. La Universidad Católica de Quito fue el que más se acercó a él, pero este desistió a última hora. “Paolo no aceptó la oferta de la Católica de Ecuador, debido a que era muy baja, no le gustó el proyecto deportivo. Entonces su novela en Ecuador termina”, escribió el periodista argentino Alejandro Ruilova en Twitter.

Su nombre también sonó con fuerza en Argentina, donde siempre fue respetado por sus goles en la blanquirroja y a nivel de clubes. Los medios de ese país indicaban que su entorno, entre los tantos equipos en carpeta, lo ofrecieron al Racing de Fernando Gago pero sin mayor éxito. “Hoy, Paolo está lejos de Racing. Hace varios días que no hay contactos entre las partes”, sostuvo el periodista argentino César Luis Merlo en Twitter. El mismo Melo indicó que Godoy Cruz también había sido contactado, pero el cuerpo técnico y la directiva del ‘Tomba’ habían decidido poner fin a la especulación. Es decir, hoy, Paolo no está en los planes de nadie, incluso, ni de Alianza Lima, el club de sus amores que lo tentó a mediados del año pasado, sin obtener una respuesta positiva por parte del ‘9′. Ahora es tarde.

Solo cinco futbolistas de la selección en toda la HISTORIA han anotado al menos un gol en una Copa del Mundo, Copa América y Eliminatorias.



🔝 TEÓFILO CUBILLAS

🔝 ALBERTO GALLARDO

🔝 CÉSAR CUETO

🔝 PAOLO GUERRERO

🔝 ANDRÉ CARRILLO



Acuérdense por SIEMPRE de esta lista 👏🏻 pic.twitter.com/nF1ib7uT1e — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) January 14, 2023

¿Hora de decir adiós?

Avaí recientemente no renovó su contrato, desde su llegada en julio del año pasado. En Brasil, Guerrero vivió más desilusiones que gratos momentos, como sí lo hizo, por ejemplo, en su paso por Corinthians, Flamengo e Internacional. No anotó en 10 partidos, volvió a recaer en su lesión en la rodilla –por lo que se perdió la última parte del Brasileirao–, su equipo se fue al descenso y los hinchas –que lo amaron a su llegada– terminaron por señalarlo como villano. “Avaí esperó mucho a Paolo. Su contratación fue un fracaso, porque había demasiada expectativa por él”, aseguró el periodista brasileño Carlos Rauen, siendo una de las tantas críticas que recibió el peruano, por parte de la prensa de ese país y, obviamente, los ‘torcedores’ del Avaí.

Bajo su presente es realmente complicado que algún equipo extranjero de mediana talla opte por contar con sus servicios. Lo que sí está claro es que por la cabeza de Guerrero por ahora no está el retiro, como sí lo hizo su compadre Jefferson Farfán en diciembre, y sigue poniéndose a punto físicamente junto a su entrenador personal Rodrigo Araya para sumarse a un nuevo club en el corto plazo.

Pero hay que decirlo, ya con 39 años y el problema de sus continuas lesiones, Paolo estaría ante la última temporada de su carrera, por lo que tendrá que elegir la mejor opción, si es que llega a concretarse alguna. “Paolo debe retirarse en Alianza y hacer una despedida junto a Pizarro y Farfán”, fue el pedido último de Téofilo Cubillas sobre la situación del ‘9’. El panorama es bastante complicado.

