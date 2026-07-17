El reinicio de la Liga 1 2026, ha traído consigo nuevas oportunidades de reivindicación para lo que fue la primera mitad de año, sobretodo para los que tenían una deuda pendiente con sus hinchas. Uno de esos clubes que necesitaba un buen comienzo era Sporting Cristal, que lo logró al vencer 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo a Deportivo Garcilaso, lo cual fue aplaudido por su capitán Yoshimar Yotún quien también destacó el buen ambiente que se vive con los nuevos refuerzos.

Fueron 90 minutos, y un poco más si cuentas con los añadidos, de constante poderío del conjunto ‘celeste’ que tuvo contra las cuerdas en varios momentos a su rival, pero que aún sufrieron con la baja cuota de gol a pesar de todas las aproximaciones. En ese sentido, ‘Yoshi’ calificó este partido con una dificultad alta.

“La verdad que fue partido duro, creo que sufrimos más de lo más de lo normal. Es que fue un partido donde manejamos todo el partido, tuvimos muchas ocasiones, pero no pudimos meterla”, declaró en primera instancia a las cámaras de L1 Max.

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura (Foto: GEC)

Y es que hablando en números, Sporting Cristal ha tenido un 66% de posesión del balón con una alta cifra de 16 remates totales, a diferencia de los 3 únicos que tuvo el equipo Cusqueño. Sin embargo, pese a los tantos intentos, solo triunfaron por la diferencia mínima de un gol de Martín Távara.

Lo cual por supuesto, es bastante importante para los intereses del equipo comandado por Yotún, que tienen que sumar de a tres casi que de manera obligatoria para seguir escalando en la tabla de posiciones y alejarse del temido descenso a la segunda categoría del fútbol nacional.

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