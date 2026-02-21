¡Yotún la rompe en la Copa Libertadores! Elegido en el equipo ideal de la semana tras empate de Cristal

La Conmebol soltó su once ideal de los partidos de ida de la Fase 2 y, entre tanto apellido extranjero, asoma uno que en el Perú no pasa inadvertido: Yoshimar Yotún. El volante apareció en la nómina luego de su actuación en Paraguay, donde fue titular y dejó su sello con un penal ejecutado con categoría, de esos que no admiten discusión. A los 35 años, Yotún sigue entendiendo el juego como pocos y, cuando el partido se le abre un centímetro, suele marcar diferencias.

Aquella noche ante 2 de Mayo, Yotún jugó hasta los 81 minutos y fue protagonista en el 2-2 que dejó la llave abierta. Tomó la pelota con la serenidad del veterano y la clavó al ángulo, sin titubeos, para firmar el empate. No fue solo el gol: fue la presencia, el orden y la pausa en un equipo que necesitaba claridad en medio del vértigo. Esa capacidad para manejar los tiempos es la que lo mantiene vigente y competitivo.

En la defensa del equipo ideal también figura el paraguayo Pedro Sosa, quien disputó los 90 minutos frente a Sporting Cristal y mostró firmeza en una serie que todavía promete emociones. Este martes se definirá qué equipos avanzan a la Fase 3, pero más allá de lo que ocurra en el plano internacional, en el ámbito local ya hay una expectativa que crece con fuerza alrededor del nombre de Yotún.

El hincha celeste mira el calendario y entiende que no hay margen de error. Esta tarde, Sporting Cristal enfrenta a Universitario de Deportes por la cuarta fecha del Apertura 2026, en un clásico moderno que suele marcar el pulso del torneo. El equipo rimense no puede seguir dejando puntos en el camino si no quiere desdibujarse temprano en la tabla. Y en ese escenario, la voz futbolística de Yotún se vuelve imprescindible.

Universitario llega entonado, tras vencer 2-1 a Cienciano y sumar siete puntos que lo mantienen al acecho. El equipo crema quiere sostener el invicto y no perderle pisada al líder, Alianza Lima, que ha arrancado con diez unidades y paso firme. En este tipo de partidos, el contexto pesa tanto como el juego: la presión, la tribuna y el momento anímico suelen inclinar la balanza.