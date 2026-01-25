La fiesta fue total en el Rímac, donde Sporting Cristal presentó sus credenciales para la temporada 2026 con un contundente 3-1 sobre la Universidad Católica de Ecuador en la ‘Tarde Celeste’. Tras los goles de Santana, Ávila y Vizeu, la alegría de la hinchada se trasladó a la sala de conferencias, donde el capitán Yoshimar Yotún no solo analizó el buen funcionamiento del equipo previo al debut, sino que también encaró los micrófonos para referirse a dos temas que sacuden el fútbol nacional: el polémico fichaje de su “compadre” Luis Advíncula por el clásico rival y la delicada situación legal de sus compañeros de selección.

El volante zurdo se mostró optimista con el rendimiento colectivo mostrado ante los ecuatorianos, destacando la regularidad del plantel más allá de las variantes. “Me voy satisfecho por lo que ha pasado en los dos tiempos porque, pese a los cambios, se mantuvo la intensidad y eso es importante para un equipo y el club”, analizó el capitán sobre la dinámica de juego.

Sin embargo, la atención mediática estaba puesta en su opinión sobre el movimiento más sonado del mercado: la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. Pese al conocido hinchaje del ‘Rayo’ por los celestes, ‘Yoshi’ tomó la noticia con madurez, asegurando que las decisiones profesionales se respetan y no borran el pasado.

Lejos de polemizar o mostrar resentimiento, Yotún dejó en claro que el vínculo personal es inquebrantable más allá de las camisetas que defiendan ahora. “Todos tienen sus propias decisiones. Él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club. Va a seguir siendo mi hermano, obviamente me hubiera encantado que esté acá”, confesó con sinceridad.

Aunque admitió no conocer los detalles profundos de la negociación que llevó al lateral a Matute, el mediocampista enfatizó que la relación no cambiará al ser rivales directos. “No estoy muy empapado de lo que pasó, pero vamos a seguir siendo amigos”, sentenció, poniendo paños fríos a cualquier especulación de ruptura en su conocida hermandad.

¿Qué dijo sobre la polémica de Zambrano, Trauco y Peña?

La conferencia tornó a un tono mucho más serio y tenso cuando se le consultó sobre la grave denuncia por presunto abuso sexual que recae sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El capitán celeste optó por la prudencia absoluta ante un escenario judicial complejo y mediático que involucra a colegas cercanos.

Yotún evitó emitir juicios de valor públicos, entendiendo la magnitud de las acusaciones que llegan desde Argentina. “Creo que es un tema bastante delicado que no me compete hablar a mí y más cuando no está nada claro”, manifestó, marcando distancia para evitar malinterpretaciones sobre un caso que ha conmocionado al entorno del fútbol.

No obstante, reveló que ya tuvo contacto privado con los involucrados, manteniendo el código de vestuario de manejar estos temas puertas adentro. “Lo que tenga que decir, ya se los dije y nada más que eso”, concluyó tajante, cerrando su participación con la jerarquía de líder que lo caracteriza dentro y fuera del campo.

