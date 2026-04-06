Sporting Cristal está pasando por un pésimo momento en la Liga 1, el cual se confirmó el pasado viernes con la derrota por 2-1 a manos de CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo, recinto que hasta hace no mucho era inexpugnable para los rivales de los rimenses. En medio de eso, la llegada de Zé Ricardo supone un aire nuevo para un plantel bastante golpeado, y que ahora no solo tendrá la tarea de levantar en el Torneo Apertura, sino también de competir a la altura que exige la Copa Libertadores.

Aunque Zé Ricardo llegó días previos al choque con CD Moquegua, recién tuvo su primer entrenamiento este domingo y hoy fue presentado en sociedad en la sala de prensa de La Florida. En su primera intervención, el brasileño buscó que toda la institución esté alineada hacia un solo objetivo. “Es un honor trabajar en la familia de Sporting Cristal. Si trabajamos todos juntos, seguramente lograremos nuestros objetivos institucionales”, afirmó.

En cuanto a lo que ha percibido de Sporting Cristal antes de su llegada, sostuvo: “El fútbol es así. He vivido muchas situaciones difíciles. Vamos a trabajar muy fuerte y con mucha determinación. Pienso que trabajar en un club grande siempre es una motivación para mí, para todos los jugadores y directivos”.

Zé Ricardo fue presentado junto a Gustavo Zevallos y Julio César Uribe. (Foto: GEC)

Zé Ricardo valoró la mezcla entre juventud y experiencia que tiene el plantel que acaba de heredar, entendiendo que los de mayor jerarquía tendrán que ser un sostén para el resto, especialmente en la situación que se encuentra Sporting Cristal. En esa misma línea, espera debutar con buen pie frente a Cerro Porteño, este miércoles por la Copa Libertadores.

“Encontré un equipo que mezcla la experiencia con muchos jóvenes y eso es muy importante. En todos los equipos que trabajé le di oportunidades a los más jóvenes. Es importante que los de más experiencia también ayuden. Podemos hacer el próximo partido con mucha entrega, ganas, capacidad y equilibrio. Estoy esperanzado de hacer un gran partido contra Cerro Porteño”, apuntó.

En cuanto al mal presente del equipo, el entrenador de 54 años de mostró optimista en sacar adelante la situación. “Eso no me preocupa porque el fútbol es muy dinámico. Lo que pasó ahora, servirá de experiencia para hacer más grande la temporada de Sporting Cristal. Todos caminando hacia un mismo sentido, vamos a salir de este momento”, comentó.

“El grupo está muy comprometido para sacar al club de este momento difícil. La llegada de un nuevo entrenador siempre es muy importante para renovar la esperanza de los jugadores. Los partidos de Copa Libertadores de mucha concentración, de mucha estrategia”, aseveró.

Zé Ricardo debutará con Sporting Cristal frente a Cerro Porteño. (Foto: GEC)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño está programado para este miércoles 8 de abril desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay comenzará a las 11:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves 9.

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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