El Torneo Apertura no se detiene y este fin de semana tendremos una nueva jornada clave, en medio de la definición del ganador del primer certamen de la Liga 1 2026. Con Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano con las primeras opciones para salir airosos de esta disputa, la tabla de posiciones sufrirá variaciones a lo largo de este fecha 13 que comenzará el sábado 2 de mayo y culminará el lunes 4. ¡Toma nota de cada uno de los partidos y no te los pierdas!

El primer partido de esta décimo tercera jornada se disputará el sábado 2 de mayo desde la 1:00 p.m., cuando FC Cajamarca reciba a Sport Boys en el Estadio Héroes de San Ramón. Los locales están últimos en la tabla de posiciones y están urgidos de una victoria si no quieren seguir hundiéndose en la lucha por el descenso, mientras que la ‘Misilera’ llega de un empate ante Juan Pablo II College en casa, por lo que necesita recuperar esos puntos fuera del Callao.

Posteriormente, desde las 3:15 p.m., ADT hará de local en el Estadio Unión Tarma frente a Atlético Grau, con la motivación de haberse tumbado a Los Chankas por 4-0, equipo que hasta hace poco era el único invicto del campeonato. Más tarde, desde las 5:30 p.m., Cienciano recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cerrando la jornada sabatina, Alianza Lima enfrentará a CD Moquegua en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso programado para las 8:00 p.m. Los íntimos son líderes del Torneo Apertura, por lo que necesitan ganar en casa para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, en medio de la dura pelea que tiene con Los Chankas. Ojo, Pablo Guede no podrá contar con Paolo Guerrero ni Alan Cantero, quienes no salieron en la convocatoria.

El domingo tendremos cuatro partidos, siendo dos los más importantes: a las 11:00 a.m., Sporting Cristal recibirá a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo, buscando reconciliarse con su hinchada tras los malos resultados en el torneo local; mientras que a la 1:15 p.m., Universitario de Deportes visitará a Juan Pablo II College en el Mansiche, esperando recuperar terreno en la Liga 1 con Jorge Araujo en el banquillo.

Finalmente, el último partido de esta fecha 13 tendrá lugar en Andahuaylas, donde Los Chankas recibirá a Deportivo Garcilaso desde la 1:00 p.m. Después de su última caída por 4-0 a manos de ADT, los dirigidos por Walter Paolella saldrán con todo para no perder más puntos en casa, conscientes de que Alianza Lima está al acecho.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura: