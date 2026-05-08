El Torneo Apertura no se detiene y este fin de semana tendremos una nueva jornada clave, en medio de la definición del ganador del primer certamen de la Liga 1 2026. Con Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano con las primeras opciones para salir airosos de esta disputa, la tabla de posiciones sufrirá variaciones a lo largo de este fecha 14 que comenzará el viernes 8 de mayo y culminará el lunes 11. ¡Toma nota de cada uno de los partidos y no te los pierdas!

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 arranca este viernes 8 de mayo con un duelo cargado de tensión extrafutbolística en la ciudad de Cajamarca. A las 15:00 horas, UTC recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. Este “derbi” local llega en un momento crítico para el “Gavilán del Norte”, que deberá saltar al campo sabiendo que la Cámara de Disputas ha ordenado la deducción de dos puntos en su contra, lo que convierte este partido en una obligación de triunfo para no hundirse en la tabla.

El sábado 9 de mayo la actividad se traslada a distintas regiones del país con dos encuentros que prometen intensidad desde temprano. A las 13:00 horas, CD Moquegua se enfrentará a ADT en el Estadio 25 de Noviembre, un choque de estilos donde el local busca hacerse fuerte en casa. Más tarde, a las 15:15 horas, el calor del norte será el escenario para el enfrentamiento entre Atlético Grau y Cienciano en el Estadio Campeones del 36, un duelo donde el “Papá” intentará rescatar puntos en una plaza siempre complicada por el clima.

El plato fuerte de la jornada sabatina llegará a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en una nueva edición de este clásico moderno que paralizará el país. Con ambos equipos peleando en la parte alta y con la presión de no dejar escapar al líder, Matute será una caldera donde se medirán las pizarras tácticas de dos planteles que se juegan gran parte de sus aspiraciones en este primer torneo del año.

El domingo 10 de mayo la acción no se detiene y empezará a las 13:00 horas con el encuentro entre Sport Huancayo y Juan Pablo II en el IPD Huancayo. El “Rojo Matador” buscará aprovechar los 3,250 metros de altura para desgastar al cuadro visitante. Posteriormente, a las 15:15 horas, Comerciantes Unidos recibirá a FBC Melgar en el Estadio Juan Maldonado G., donde el “Dominó” llega con la consigna de ratificar su buen momento ofensivo ante un equipo de Cutervo que suele ser muy aguerrido.

Para cerrar la tarde dominical, el Cusco será testigo de un enfrentamiento regional con mucho sabor andino. A las 17:30 horas, Cusco FC se medirá ante Los Chankas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambos equipos han mostrado ser sumamente competitivos en lo que va del certamen, por lo que se espera un partido dinámico donde el manejo del oxígeno y la rotación del balón serán determinantes para inclinar la balanza en el ombligo del mundo.

El lunes 11 de mayo cerrará la fecha con dos partidos decisivos. A las 13:00 horas, nuevamente en el Cusco, Deportivo Garcilaso recibirá a Alianza Atlético. El “Vendaval” de Sullana tendrá que realizar un esfuerzo físico extraordinario para contrarrestar la velocidad del cuadro cusqueño en la altura. Es una oportunidad de oro para el “Rico Garci” de sumar de a tres y escalar posiciones antes de que el torneo entre en su etapa de definiciones más agudas.

Finalmente, el cierre estelar de la jornada 14 será a las 20:30 horas con el choque entre Sport Boys y Universitario. Aunque la programación oficial apunta al Estadio Nacional, el entorno del fútbol peruano está pendiente de la confirmación final del escenario. Universitario necesita la victoria para no dar tregua en la punta, mientras que la “Misilera” buscará hacer respetar su localía y aguarle la fiesta al vigente tricampeón en un duelo que siempre saca chispas.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura: