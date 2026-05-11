Alianza Lima atraviesa semanas decisivas en la temporada. El cuadro íntimo es líder del Torneo Apertura y busca consolidarse en la cima con el objetivo de acercarse al título nacional, en una intensa lucha ante sus más cercanos perseguidores: Cienciano y Los Chankas. En medio de este panorama, Fernando Cabada, administrador del club blanquiazul, se pronunció sobre el presente del equipo y explicó cómo se vive desde la interna este momento clave en la Liga 1.

Uno de los temas que abordó fue el cierre del Apertura y la pelea por el título. Cabada aseguró que en Matute vienen tomando cada partido como si fuera una verdadera final y evitó confiarse pese a la ventaja que actualmente tienen en la tabla de posiciones.

“Estamos viviendo como si fueran una final en cada partido. Estamos en una buena posición ahora, pero las cosas hay que llevarlas con humildad, porque el fútbol es fútbol y cada partido es una pequeña final”, señaló el directivo en conversación con ‘Fútbol como cancha’.

Además, el administrador de Alianza Lima aseguró que no existe un rival sencillo en esta recta final del campeonato y destacó que tanto Los Chankas como Cienciano siguen siendo serios candidatos en la pelea por el Torneo Apertura.

Por otro lado, Cabada también se refirió al trabajo de Pablo Guede y marcó diferencias con respecto al proceso anterior encabezado por Néstor Gorosito. Según explicó, el actual entrenador blanquiazul tiene un perfil mucho más estratégico y detallista en el análisis de los partidos.

“Pablo es muy maniático del fútbol, estudia cada partido y cada formación la genera en función a las sociedades que él asume que pueden darse entre jugadores y el rival. Siempre estamos ensayando tácticas nuevas”, comentó el administrador íntimo.

Respecto al futuro del estratega argentino, Cabada evitó adelantar una posible renovación, aunque dejó en claro que existe conformidad con el trabajo realizado hasta el momento. “Pablo cuenta con mi respaldo y estoy contento con el trabajo que viene haciendo”, sostuvo.

Otro tema que se tocó en la conversación fue la situación de Pedro Aquino. El directivo confirmó que el volante nacional termina su préstamo a mitad de año y reveló que, hasta ahora, no recibió ninguna solicitud formal para extender su continuidad en el club.

Finalmente, Fernando Cabada también habló sobre la posibilidad de reforzar el plantel para el Torneo Clausura y confirmó que en los próximos días sostendrá reuniones con Franco Navarro y el área deportiva para definir posibles incorporaciones y evaluar algunas salidas dentro del equipo blanquiazul.

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