Universitario de Deportes ya tiene nuevo entrenador. Luego de algunas semanas de interinato bajo la dirección de Jorge Araujo y tras la posibilidad de contratar a un técnico argentino en las últimas horas, el cuadro crema oficializó este lunes la llegada de Héctor Cúper como flamante director técnico del primer equipo, con el objetivo de afrontar lo que resta de la temporada 2026.

La institución merengue utilizó sus redes sociales para anunciar al experimentado estratega argentino de 70 años, quien asumirá el desafío de pelear lo último del Torneo Apertura, el Clausura y la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo del Perú. Haremos el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien”, expresó el estratega en un breve video de presentación difundido por el club merengue.

La llegada del técnico argentino se da luego de la salida de Javier Rabanal y tras varias semanas donde Jorge Araujo asumió el cargo de manera interina. La dirigencia crema aceleró las conversaciones durante los últimos días y finalmente cerró el acuerdo con el ex entrenador de Valencia, Inter de Milán y la selección de Egipto.

El técnico argentino llega en un momento delicado para Universitario. El cuadro crema todavía mantiene pocas opciones de pelear el Torneo Apertura y además afrontará dos partidos decisivos en Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay y Deportes Tolima.

Universitario apuesta por la experiencia internacional del estratega argentino para encaminar un proyecto que tiene como gran objetivo alcanzar el tetracampeonato nacional y competir a nivel continental. Cúper arribará a Lima junto a su comando técnico en los próximos días para incorporarse inmediatamente a los trabajos del plantel.

¿Cuándo jugará Universitario de Deportes?

El cuadro merengue enfrentará a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau desde las 8:00 p.m., por la jornada 14 del Torneo Apertura. La consigna para los dirigidos por Ate será seguir sumando puntos en la tabla y no alejarse de los líderes, pensando en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

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