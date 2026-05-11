Los Chankas son la gran revelación del Torneo Apertura de la Liga 1, pero perdieron el paso en la recta final del primer campeonato de la temporada, y aguardan a una capida de Alianza Lima para recuperar el liderato. Precisamente, en la penúltima jornada ambos equipos se medirán en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Al respecto, uno de los referentes y hombres más influyentes del club de Andahuaylas, Abdiel Ayarza, fue consultado sobre el partido ante los blanquiazules en Lima, y dejó en claro su posición sobre comentar sobre un partido, cuando hay otro por jugar.

“Antes de pensar en Alianza Lima debemos enfocarnos en CD Moquegua. Hay que respetarlos mucho y luego ya veremos el partido de Alianza”, dijo el panameño, en breves declaraciones a la prensa.

Por otro lado, comentó sobre su estado físico, luego de superar una importante lesión que lo alejó por largo tiempo de los terrenos de juego. Ayarza, si bien no es titular, suele ingresar y aportar con goles para los resultados del equipo que dirige el argentino Walter Paolella.

“Vengo de una lesión muy fuerte que me duró casi un año en la rodilla, una lesión que no le deseo a nadie. Estamos en Andahuaylas trabajando mucho el aspecto físico para ganar minutos en el equipo”, apunto el también seleccionado de su país.

Walter Paolella es el entrenados de Los Chankas que pelean por el Apertura. (Foto: Los Chankas)

En la última jornada tanto Alianza Lima como Los Chankas empataron sus respectivos encuentros, por lo que se mantiene la ventaja de tres puntos de los blanquiazules en la tabla de posiciones, a falta de solos tres jornadas.

Alianza Lima lidera con 33 puntos, seguidos de Los Chankas con 30 y Cienciano con 29. En la próxima fecha, los rojos del Cusco recibirán en el estadio Inca Garcilaso a los íntimos de La Victoria, por lo que cada partido tendrá un valor especial.

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