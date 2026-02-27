La Liga 1 2025 disputa su fecha 5 este fin de semana. (Foto: Liga 1)
El continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la quinta jornada, donde se medirán los clubes que comandan la . Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca en el Monumental, pero el duelo de la fecha se protagonizará en Matute con el duelo entre Alianza Lima y UTC. A continuación los duelos de esta jornada.

La jornada arrancará el viernes en el Campeones del 36 con el duelo entre Alianza Atlético y ADT, que buscan ser animados del campeonato. Luego será turno de Melgar enfrentando a Los Chankas en el Monumental de la UNSA, en un duelo clave para los dirigidos por Juan Reynoso, quienes desean levantar cabeza.

Por otro lado, el derbi cusqueño tendrá acción entre Deportivo Garcilaso y Cienciano. El sábado, Sport Huancayo abrirá la jornada sabatina recibiendo a Sporting Cristal, que llega entonado tras clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y podría guardar algunos jugadores.

Acto seguido, Alianza Lima visitará a UTC en el duelo de líderes invictos del Torneo Apertura. El conjunto de Pablo Guede alista el regreso de Kevin Quevedo, mientras que Paolo Guerrero y Renzo Garcés se recuperaron y también serán de la partida. En el Callao, Sport Boys vs. CD Moquegua se enfrentan por la noche en un atractivo partido.

Finalmente, el domingo será turno de Comerciantes Unidos ante Atlético Grau y luego Juan Pablo II se medirá a Cusco FC. El último partido de esta fecha 5 se jugará en el Monumental de Ate entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, en un duelo de goleadores entre Hernán Barcos y Alex Valera.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
27/02 3:00 p.m.Alianza Atlético vs. ADTCampeones del 36
27/025:45 p.m.Melgar vs. Los ChankasMonumental de la UNSA
27/028:15 p.m.Deportivo Garcilaso vs. CiencianoInca Garcilaso de la Vega
28/0211:00 a.m.Sport Huancayo vs. Sporting CristalIPD Huancayo
28/021:15 p.m.UTC vs. Alianza LimaHéroes de San Ramón
28/027:00 p.m.Sport Boys vs. CD MoqueguaMiguel Grau
01/031:00 p.m.Comerciantes Unidos vs. Atlético GrauJuan Maldonado Gamarra
01/033:30 p.m.Juan Pablo II vs. Cusco FCComplejo Deportivo Juan Pablo II
01/036:00 p.m.Universitario vs. FC CajamarcaMonumental

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 UTC 4 3 1 0 8 4 4 10
2 Alianza Lima 4 3 1 0 5 2 3 10
3 Melgar 4 3 0 1 9 4 5 9
4 Universitario 4 2 2 0 7 4 3 8
5 Los Chankas 4 2 2 0 6 4 2 8
6 Sporting Cristal 4 1 2 1 6 5 1 5
7 FC Cajamarca 4 1 2 1 7 7 0 5
8 Garcilaso 4 1 2 1 3 3 0 5
9 Alianza Atlético 4 1 2 1 2 2 0 5
10 Cienciano 4 1 1 2 8 6 2 4
11 Sport Huancayo 4 1 1 2 5 5 0 4
12 Cusco FC 4 1 1 2 4 4 0 4
13 Comerciantes Unidos 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 Sport Boys 4 1 1 2 2 3 -1 4
15 ADT 4 1 1 2 3 5 -2 4
16 Juan Pablo II 4 1 1 2 6 12 -6 4
17 CD Moquegua 4 1 0 3 3 8 -5 3
18 Atlético Grau 4 0 1 3 1 5 -4 1

