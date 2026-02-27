El Torneo Apertura continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la quinta jornada, donde se medirán los clubes que comandan la Liga 1. Universitario de Deportes recibirá a FC Cajamarca en el Monumental, pero el duelo de la fecha se protagonizará en Matute con el duelo entre Alianza Lima y UTC. A continuación los duelos de esta jornada.
La jornada arrancará el viernes en el Campeones del 36 con el duelo entre Alianza Atlético y ADT, que buscan ser animados del campeonato. Luego será turno de Melgar enfrentando a Los Chankas en el Monumental de la UNSA, en un duelo clave para los dirigidos por Juan Reynoso, quienes desean levantar cabeza.
Por otro lado, el derbi cusqueño tendrá acción entre Deportivo Garcilaso y Cienciano. El sábado, Sport Huancayo abrirá la jornada sabatina recibiendo a Sporting Cristal, que llega entonado tras clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y podría guardar algunos jugadores.
Acto seguido, Alianza Lima visitará a UTC en el duelo de líderes invictos del Torneo Apertura. El conjunto de Pablo Guede alista el regreso de Kevin Quevedo, mientras que Paolo Guerrero y Renzo Garcés se recuperaron y también serán de la partida. En el Callao, Sport Boys vs. CD Moquegua se enfrentan por la noche en un atractivo partido.
Finalmente, el domingo será turno de Comerciantes Unidos ante Atlético Grau y luego Juan Pablo II se medirá a Cusco FC. El último partido de esta fecha 5 se jugará en el Monumental de Ate entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, en un duelo de goleadores entre Hernán Barcos y Alex Valera.
Partidos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|27/02
|3:00 p.m.
|Alianza Atlético vs. ADT
|Campeones del 36
|27/02
|5:45 p.m.
|Melgar vs. Los Chankas
|Monumental de la UNSA
|27/02
|8:15 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. Cienciano
|Inca Garcilaso de la Vega
|28/02
|11:00 a.m.
|Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
|IPD Huancayo
|28/02
|1:15 p.m.
|UTC vs. Alianza Lima
|Héroes de San Ramón
|28/02
|7:00 p.m.
|Sport Boys vs. CD Moquegua
|Miguel Grau
|01/03
|1:00 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau
|Juan Maldonado Gamarra
|01/03
|3:30 p.m.
|Juan Pablo II vs. Cusco FC
|Complejo Deportivo Juan Pablo II
|01/03
|6:00 p.m.
|Universitario vs. FC Cajamarca
|Monumental
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:
