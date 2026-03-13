El Torneo Apertura continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la fecha 7, donde se medirán los clubes que comandan la Liga 1. Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en Cusco y Universitario de Deportes recibirá a UTC en duelo de clubes que pelean en la parte alta, mientras que Sporting Cristal será local frente a Sport Boys en otro duelo que pinta atractivo. Mira cómo se mueve la tabla de posiciones.

La jornada arranca el viernes en el Héroes de San Ramón con el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, que buscan salir de la zona peligrosa del descenso, por lo que los puntos en juego serán claves para ambos. El sábado se abrirá otro día lleno de fútbol, donde Sport Huancayo recibirá a ADT en un compromiso también de altura y con equipos que suelen ser protagonistas.

Por otro lado, en Chongoyape, Juan Pablo II se enfrentará a Los Chankas, que viene entonado luego de vencer a Universitario. Entre tanto, el líder Alianza Lima pondrá la punta en juego en la altura del Cusco ante Deportivo Garcilaso, que viene en mala racha, incluso, quedando eliminado de la Copa Sudamericana

Para animar la noche del sábado, el Monumental de Ate será testigo de un duelo entre dos equipos que tienen el objetivo de acercarse a la cima, donde Universitario de Deportes será local frente a UTC. El cuadro de Javier Rabanal buscará recuperar el paso y calmar las aguas en tienda merengue.

La jornada del día domingo iniciará con el compromiso matinal en el Alberto Gallardo entre Sporting Cristal, flamante clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y Sport Boys, que tendrá DT interino. Luego, en Arequipa, el necesitado Melgar de Juan Reynoso saldrá por los tres puntos ante Atlético Grau, donde se estrena Gerardo Ameli como entrenador del elenco piurano.

Para cerrar la fecha, Alianza Atlético recibirá a CD Moquegua en el Campeones del 36 con la obligación de hacerse fuerte en casa y, como plato de fondo, tendremos una nueva edición del clásico cusqueño entre Cusco FC y Cienciano, que no quiere perderle el rastro a los líderes de la mano de su DT Horacio Melgarejo.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 13/03 3:00 p.m. FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos Héroes de San Ramón 14/03 1:00 p.m. Sport Huancayo vs. ADT IPD Huancayo 14/03 3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Los Chankas Complejo Deportivo Juan Pablo II 14/03 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega 14/03 8:30 p.m. Universitario vs. UTC Monumental de Ate 15/03 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Sport Boys Alberto Gallardo 15/03 1:15 p.m. Melgar vs. Atlético Grau Monumental de la UNSA 15/03 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. CD Moquegua Campeones del 36 15/03 6:00 p.m. Cusco FC vs. Cienciano Inca Garcilaso de la Vega

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 6 5 1 0 9 3 6 16 2 Los Chankas 6 4 2 0 11 6 5 14 3 UTC 6 4 1 1 10 6 4 13 4 Universitario 6 3 2 1 9 7 2 11 5 Cienciano 6 3 2 1 14 9 5 10 6 Juan Pablo II 6 3 1 2 11 15 -4 10 7 Melgar 6 3 0 3 11 9 2 9 8 Sporting Cristal 6 2 2 2 10 8 2 8 9 Sport Huancayo 6 2 1 3 8 8 0 7 10 Cusco FC 6 2 1 3 6 6 0 7 11 Comerciantes Unidos 6 2 1 3 8 9 -1 7 12 CD Moquegua 6 2 1 3 5 9 -4 7 13 Alianza Atlético 6 1 3 2 3 5 -2 6 15 FC Cajamarca 6 1 2 3 7 9 -2 5 16 Dep. Garcilaso 6 1 2 3 5 7 -2 5 16 ADT 6 1 2 3 3 6 -3 5 17 Sport Boys 6 1 2 3 3 6 -3 5 18 Atlético Grau 6 1 1 4 3 8 -5 4

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