Mano Menezes habló sobre la convocatoria de Jairo Vélez a la Selección Peruana. (Video: Bicolor+ / Foto. GEC)
Mano Menezes habló sobre la convocatoria de Jairo Vélez a la Selección Peruana. (Video: Bicolor+ / Foto. GEC)

Mano Menezes dio a conocer más detalles sobre la convocatoria de Jairo Vélez, volante de Alianza Lima que viene destacando en la Liga 1. “Nuestra obligación es estar atentos para monitorear a todos los jugadores, los que están afuera y aquí. Es importante darle valor a nuestra liga. Jairo Vélez tiene características de jugadores que necesitamos para esa función, encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio; él tiene esas características”.

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¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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