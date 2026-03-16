El entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, presentó su primera lista de convocados para los amistosos internacionales ante Senegal y Honduras. La nómina llamó la atención por incluir nuevos nombres del torneo local. Entre las principales sorpresas destacan Adrián Quiroz y Matías Zegarra, quienes recibirán su primera oportunidad con la selección mayor.

Uno de los llamados que más comentarios generó fue el del mediocampista Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas ha sido una de las figuras del equipo de Andahuaylas durante el Torneo Apertura. Su rendimiento en la Liga 1 terminó por convencer al comando técnico de la ‘Bicolor’ para integrarlo en esta convocatoria.

Quiroz se desempeña principalmente como volante central y destaca por su capacidad para recuperar balones y ordenar el juego en el mediocampo. A sus 26 años, el futbolista vive uno de los mejores momentos de su carrera, siendo pieza clave en la campaña de su club en el campeonato peruano.

La otra gran novedad en la lista es Matías Zegarra, joven jugador de FBC Melgar que viene llamando la atención en el inicio de la temporada. El futbolista rojinegro ha tenido actuaciones destacadas que lo llevaron a meterse rápidamente en el radar del comando técnico nacional.

Matías Zegarra juega de lateral izquierdo. (Foto: GEC)

Zegarra tiene apenas 19 años y puede desempeñarse tanto como lateral izquierdo o extremo por ese mismo sector del campo. Su polifuncionalidad y velocidad han sido algunas de las características que más han resaltado en sus primeros partidos como profesional.

El joven futbolista también cuenta con experiencia formativa en el extranjero. Durante su etapa juvenil pasó por academias de formación en España, donde disputó torneos internacionales antes de integrarse al primer equipo de Melgar.

La convocatoria de ambos futbolistas refleja la intención de Menezes de ampliar el universo de jugadores en la selección. El técnico brasileño ha seguido de cerca los partidos de la Liga 1 con el objetivo de encontrar nuevas alternativas para el equipo nacional.

De esta manera, Adrián Quiroz y Matías Zegarra buscarán aprovechar su primera oportunidad con la camiseta de la ‘Bicolor’. Ambos intentarán demostrar que pueden ganarse un lugar en el nuevo proceso de la selección peruana que recién comienza bajo el mando del estratega brasileño.

Adrián Quiroz hizo divisiones menores en Universitario de Deportes. (Foto: Los Chankas)

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