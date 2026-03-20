Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura

El Torneo Apertura continúa su curso y este fin de semana habrán buenos partidos durante la fecha 8, donde la parte alta y baja de la tabla puede moverse en la Liga 1. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute, mientras que Los Chankas se enfrentará a Sporting Cristal en Andahuaylas. Además de los líderes, Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo en otro duelo atractivo previo al receso por fecha FIFA. Mira cómo se mueve la tabla de posiciones.

La jornada arranca el viernes en el Estadio Unión Tarma con el duelo entre ADT y Melgar, que buscará levantar cabeza de la mano de Juan Reynoso en el banquillo. Ese mismo días, Cienciano se mide a FC Cajamarca luego de conocer sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde volverá a chocar con Atlético Mineiro de Brasil.

Por otro lado, el sábado habrán cuatro compromisos. La jornada comenzará a las 11 de la mañana en Moquegua, donde el cuadro local se medirá a Cusco FC, que necesita sumar a como dé lugar para no alejarse de los primeros lugares. Luego, Universitario de Deportes visitará a Comerciantes Unidos en un duelo clave para Javier Rabanal, discutido en las últimas fechas por el juego de sus dirigidos.

Desde las 3:30 p.m., en Andahuaylas, Los Chankas se verá las caras con Sporting Cristal para cuidar la punta y también su invicto. El equipo de Paulo Autuori también necesita un buen resultado para no despedirse de la lucha por el título. De fondo, Alianza Lima se enfrentará a Juan Pablo II con la continuidad confirmada de Pablo Guede, voceado en las últimas horas para volver a San Lorenzo.

El domingo, la jornada se cerrará con tres compromisos. Primero UTC enfrentará a Alianza Atlético en Cajamarca desde la 1 de la tarde; desde las 3:30 p.m., Atlético Grau recibirá a Deportivo Garcilaso en el debut de Gerardo Ameli como entrenador; y finalmente, Sport Boys, en el estreno de Carlos Desio, buscará reencontrarse con el triunfo ante Sport Huancayo para abandonar el último lugar.

Partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 20/03 3:30 p.m. ADT vs. Melgar Unión Tarma 20/03 7:30 p.m. Cienciano vs. FC Cajamarca Inca Garcilaso de la Vega 21/03 11:00 a.m. CD Moquegua vs. Cusco FC 25 de noviembre 21/03 1:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Universitario Juan Maldonado Gamarra 21/03 3:30 p.m. Los Chankas vs. Sporting Cristal Los Chankas 21/03 6:30 p.m. Alianza Lima vs. Juan Pablo II Alejandro Villanueva 22/03 1:00 p.m. UTC vs. Alianza Atlético Héroes de San Ramón 22/03 3:30 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso Campeones del 36 22/03 6:00 p.m. Sport Boys vs. Sport Huancayo Miguel Grau

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 7 5 2 0 14 8 6 17 2 Alianza Lima 7 5 2 0 10 4 6 17 3 Universitario 7 4 2 1 11 7 4 14 4 Cienciano 7 4 1 2 16 10 6 13 5 UTC 7 4 1 2 10 8 2 13 6 Sporting Cristal 7 3 2 2 13 8 5 11 7 Melgar 7 3 1 3 11 9 2 10 8 Comerciantes Unidos 7 3 1 3 12 12 0 10 9 Juan Pablo II 7 3 1 3 13 18 -5 10 10 Alianza Atlético 7 2 3 2 6 5 1 9 11 ADT 7 2 2 3 6 8 -2 8 12 Sport Huancayo 7 2 1 4 8 9 -1 7 13 Cusco FC 7 2 1 4 7 8 -1 7 14 CD Moquegua 7 2 1 4 5 12 -7 7 15 Dep. Garcilaso 7 1 3 3 6 8 -2 6 16 FC Cajamarca 7 1 2 4 10 13 -3 5 17 Atlético Grau 7 1 2 4 3 8 -5 5 18 Sport Boys 7 1 2 4 3 9 -6 5

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