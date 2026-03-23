La MLS es una liga muy conocida por incorporar futbolistas que han tenido una gran trayectoria a lo largo de su carrera, considerados ‘jugadores franquicia’. Este será el caso de Antoine Griezmann, quien dejará Atlético de Madrid para convertirse en nuevo jugador de Orlando City y compañero de Wilder Cartagena, luego de disputarse la Copa del Mundo 2026 en tierras norteamericanas.
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