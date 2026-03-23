Antoine Griezmann será compañero de Wilder Cartagena en Orlando City. (Foto: Getty Images)
Antoine Griezmann será compañero de Wilder Cartagena en Orlando City. (Foto: Getty Images)

La MLS es una liga muy conocida por incorporar futbolistas que han tenido una gran trayectoria a lo largo de su carrera, considerados ‘jugadores franquicia’. Este será el caso de , quien dejará Atlético de Madrid para convertirse en nuevo jugador de y compañero de , luego de disputarse la Copa del Mundo 2026 en tierras norteamericanas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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