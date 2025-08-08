Comenzando el primer fin de semana de agosto ya se disputa la quinta jornada del Torneo Clausura, donde poco a poco iremos conociendo a los que se mantendrán en la pelea por llegar a la recta final con chances de meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, que se llevó el Apertura, es uno de los candidatos y buscará ganar el segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Con el Sporting Cristal vs Melgar como uno de los platos fuertes en esta jornada, revisa aquí en qué posiciones marchan todos los equipos.

La fecha 4 inició este viernes 8 de agosto con el único duelo, entre Comerciantes Unidos que recibió a Cienciano y que, a pesar de empezar ganando, los tres puntos que necesitaba de urgencia se le escaparon en los minutos de descuento del final del partido, donde el ‘Papá’ terminó empatando el duelo 1-1.

El sábado se tiene una jornada cargada de fútbol, por la tarde será Ayacucho FC quien recibirá a Alianza Lima, que presentará una alineación novedosa teniendo en cuenta la seguidilla de partido que se viene por Copa Sudamericana. Horas después, el clásico de Junín se disputará en Tarma con el vibrante compromiso entre ADT y Sport Huancayo.

Por la noche, como cierre de la jornada sabatina, será Universitario de Deportes quien reciba a Sport Boys, en un duelo que infartará a todos los hinchas. Los ‘rosados’ llegan un poco comprometidos en la tabla y buscan robar los tres puntos en la casa de la ‘U’ que llega también con cautela pensando en su próximo duelo con Palmeiras.

El domingo, muy temprano, un partido que se ha convertido en casi un clásico para ver, es el Sporting Cristal vs Melgar, que se desarrollará en el Estadio Alberto Gallardo, donde los ‘celestes’ tendrán el duro reto de superar al cuadro arequipeño, a quienes no logra vencer desde ya hace algunos partidos atrás.

Por la tarde, Los Chankas se miden frente a Atlético Grau esperanzados en avanzar a una mejor posición en el acumulado del torneo, mientras que Juan Pablo II será quien cierre el fin de semana recibiendo, en Chongoyape, a Deportivo Binacional.

Por último, pero no menos importantes, dos compromisos se jugarán el lunes 11 de agosto. Alianza Atlético de Sullana se medirá frente a UTC, en el calor abrasador del Estadio Campeones del 36; y la fecha lo cierra Deportivo Garcilaso que se mide ante AUDH.

Partidos de la fecha 5 del Torneo Clausura:

Fecha Hora Partido Estadio Canal 08/08 FINAL Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 09/08 1:00 p.m. Ayacucho FC vs Alianza Lima Estadio Las Américas L1 MAX 09/08 3:15 p.m. ADT vs Sport Huancayo Unión Tarma L1 MAX 09/08 6:30 p.m. Universitario vs Sport Boys Monumental GOLPERÚ 10/08 11:00 a.m. Sporting Cristal vs Melgar Alberto Gallardo L1 MAX 10/08 1:15 p.m. Los Chankas vs Atlético Grau Los Chankas L1 MAX 10/08 3:30 p.m. Juan Pablo II vs Binacional Complejo Deportivo de Chongoyape L1 MAX 11/08 3:00 p.m. Alianza Atlético vs UTC Campeones del 36 L1 MAX 11/08 7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs AUDH Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX

Descansa: Cusco FC

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cusco FC 4 4 0 0 8 1 7 12 2 Sporting Cristal 4 3 1 0 10 0 10 10 3 Universitario 4 3 1 0 9 3 6 10 4 Garcilaso 4 2 2 0 6 2 4 8 5 Sport Huancayo 4 2 1 1 8 7 1 7 6 Cienciano 5 1 2 2 6 5 1 5 7 Alianza Lima 4 1 2 1 3 4 -1 5 8 Melgar 4 1 2 1 3 4 -1 5 9 Binacional 3 1 1 1 2 2 0 4 10 Atlético Grau 3 1 1 1 4 5 -1 4 11 Juan Pablo II 4 1 1 2 6 8 -2 4 12 Ayacucho FC 4 1 1 2 4 6 -2 4 13 Sport Boys 4 1 1 2 1 5 -4 4 14 Alianza Atlético 4 0 3 1 1 3 -2 3 15 Alianza Universidad 4 1 0 3 4 7 -3 3 16 ADT 3 1 0 2 1 4 -3 3 17 Los Chankas 3 1 0 2 3 8 -5 3 18 Comerciantes Unidos 4 0 2 2 4 6 -2 2 19 UTC 3 0 1 2 3 8 -5 1

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 22 15 4 3 47 15 32 49 2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46 3 Sporting Cristal 22 13 3 6 41 24 17 42 4 Alianza Lima 22 12 6 4 26 15 11 42 5 Alianza Atlético 22 11 4 7 29 21 8 37 6 Sport Huancayo 22 11 4 7 31 28 3 37 7 Melgar 22 9 9 4 31 24 7 36 8 Deportivo Garcilaso 21 10 4 7 33 20 13 33 9 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28 10 ADT 21 7 6 8 25 34 -9 27 11 Los Chankas 21 6 8 7 27 33 -6 26 12 Atlético Grau 20 6 7 7 26 28 -2 25 13 Sport Boys 22 6 6 10 27 33 -6 24 14 Juan Pablo II 22 6 5 11 26 36 -10 23 15 Binacional 21 5 7 9 22 35 -17 22 16 UTC 21 5 5 11 19 38 -19 20 17 Ayacucho FC 22 5 4 13 18 33 -15 19 18 Alianza Universidad 23 3 5 15 20 41 -21 14 19 Comerciantes Unidos 22 2 7 13 21 38 -17 13

