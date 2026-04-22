Luego de disputarse la fecha 11, donde todos los reflectores estuvieron en el 8-0 que le propinó Alianza Lima a Cusco FC y en el 2-0 de Los Chankas a Atlético Grau, resultados que los mantuvo como líderes en la tabla de posiciones, este miércoles 22 de abril comenzarán a jugarse los encuentros restantes de la jornada 10. Como se recuerda, la semana pasada ya se jugaron cuatro duelos, por lo que dentro de poco se completarán todos los cruces.

El primero de los partidos pendientes en disputarse será el Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético, el cual tendrá lugar desde la 1:00 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Los dirigidos por Federico Urcioli esperan volver a Sullana con los tres puntos, pero las ‘Águilas’ buscarán levantarse en casa y con el apoyo de su hinchada.

Posteriormente, este mismo miércoles 22 tendremos dos partidos importantes. El primero de ellos se disputará en el Estadio Campeones del 36 desde las 3:15 p.m., donde Atlético Grau recibirá a Sporting Cristal. Un detalle a tomar en cuenta es que este compromiso de jugará a puertas cerradas, ya que el recinto no recibió las garantías para albergar a los hinchas de ambos equipos.

Luego, a las 6:00 p.m., Cusco FC tendrá una inmejorable oportunidad para lavarse la cara tras el 8-0 que le propinó Alianza Lima, cuando reciba a FC Cajamarca en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cajamarquino es el peor de la Liga 1 en lo que va de la temporada y por ratos días está luchando por salir de la zona de descenso, por lo que él combinado local parte con ventaja para imponerse.

Para cerrar la noche futbolística del miércoles, Universitario de Deportes hará de local contra Deportivo Garcilaso desde las 8:30 p.m., en el encuentro se disputará en el Estadio Monumental. Los cremas, que ya no tienen a Javier Rabanal como entrenador, quieren levantarse luego de la dura caída ante Melgar en Arequipa. Jorge Araujo tomó el buzo crema luego de la salida del entrenador español.

Finalmente, esta fecha 10 del Torneo Apertura terminará con el partido entre Los Chankas vs. Cienciano, el cual se jugará el jueves 23 de abril desde las 3:00 p.m. en Andahuaylas. Este cruce será clave en la parte alta de la tabla de posiciones, ya que si el ‘Papá’ gana se pondrá a un punto de Alianza Lima, mientras que si los ‘Guerreros’ se imponen, se colocarán como líderes absolutos.

Tabla de posiciones y partidos restantes de la fecha 10 del Torneo Apertura: