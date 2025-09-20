Acción durante el fin de semana. La Liga 1 sigue su curso y el Torneo Clausura comenzó a meterse en su etapa decisiva, dejando claro también quiénes van a la pelea por el título nacional. Universitario sigue tranquilo en la parte alta de la tabla, a pesar de que descansó en la última jornada pues Cusco FC noo pudo alcanzarlo. Alianza Lima llega de un descanso por una reprogramación por Copa y se presentará con la consigna de seguir peleando arriba. Por su lado, Sporting Cristal está complicado en sus aspiraciones pero quiere sumar para el acumulado.

Las acciones iniciaron este sábado con un partido único pero de vital importancia para los intereses de los ‘cremas’, que han tenido que viajar hasta Trujillo para reunirse con sus hinchas del norte pero con el deseo de quedarse con los tres puntos al enfrentarse a UTC, que se encuentra complicado en la tabla.

El domingo si tendremos jornada de corrido comenzando con el duelo de Melgar y Los Chankas en Arequipa, donde los ‘rojinegros’ quieren seguir encontrando lo mejor de su equipo de la mano de Juan Reynoso. Por otro lado, el equipo de Paulo Autuori, Sporting Cristal, también buscará sumar de a tres de visita frente a Juan Pablo II.

Ese mismo día por la noche, Sport Huancayo estará recibiendo a Cienciano en la lucha por entras a puestos de torneo internacional en el acumulado. Pero otro de los equipos que tiene la consigna de sumar un triunfo en el torneo, sí o sí, es Alianza Lima que perdió en su último duelo y que busca resarcir sus errores en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Comerciantes Unidos.

Por último, el lunes serán tres los duelos que cerrarán esta jornada décima. En el Campeones del 36, Alianza Atlético de Sullana buscará el triunfo frente a Ayacucho FC; y por la noche, casi en simultáneo Cusco FC va a recibir a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por su parte el Estadio Miguel Grau será protagonista del duelo entre Sport Boys y Atlético Grau.

Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 20/9 7:00 p.m. UTC vs Universitario Mansiche de Trujillo L1 MAX 21/9 1:00 p.m. FBC Melgar vs Los Chankas Monumental UNSA L1 MAX 21/9 3:15 p.m. Juan Pablo II vs Sporting Cristal C.D. Juan Pablo II L1 MAX 21/9 5:30 p.m. Sport Huancayo vs Cienciano IPD de Huancayo L1 MAX 21/9 8:00 p.m. Alianza Lima vs Com. Unidos Alejandro Villanueva - Matute L1 MAX 22/9 3:00 p.m. A. A. de Sullana vs Ayacucho FC Campeones del 36 L1 MAX 22/9 7:15 p.m. Cusco FC vs ADT Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 22/9 7:30 p.m. Sport Boys vs Atlético Grau Miguel Grau L1 MAX

Descansan: Alianza AUDH y Deportivo Garcilaso

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Cusco FC* 7 6 1 0 11 3 8 19 2 Universitario 8 5 3 0 13 5 8 18 3 Garcilaso 9 4 5 0 14 8 6 17 4 Sporting Cristal * 8 4 3 1 15 5 10 15 5 Cienciano * 8 3 3 2 12 7 5 12 6 Alianza Lima 8 3 3 2 10 9 1 12 7 Los Chankas 7 4 0 3 11 14 -3 12 8 Comerciantes Unidos 8 3 2 3 10 10 0 11 9 Atlético Grau 8 3 1 4 11 11 0 10 10 ADT 8 3 1 4 8 12 -4 10 11 Alianza Universidad* 9 3 1 5 9 15 -6 10 12 Melgar 9 2 4 3 9 11 -2 10 13 Juan Pablo II 7 2 3 2 7 8 -1 9 14 Sport Huancayo 9 2 3 4 11 14 -3 9 15 Alianza Atlético 7 1 4 2 3 3 0 7 16 Ayacucho FC 8 2 1 5 6 10 -4 7 17 Sport Boys 9 1 2 6 4 12 -8 5 18 UTC * 7 0 2 5 5 12 -7 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 26 17 6 3 51 17 34 57 2 Cusco FC * 25 16 5 4 45 23 22 53 3 Alianza Lima 26 14 7 5 33 20 13 49 4 Sporting Cristal * 26 14 5 7 46 29 17 47 5 Garcilaso 27 12 8 7 42 27 15 44 6 Alianza Atlético * 25 12 5 8 31 21 10 41 7 Melgar 27 10 11 6 37 31 6 41 8 Sport Huancayo 27 11 6 10 34 35 -1 39 9 Cienciano 26 8 11 7 41 32 9 35 10 Los Chankas 25 9 8 8 35 39 -4 35 11 ADT 26 9 7 10 32 42 -10 34 12 Atlético Grau 26 8 8 10 34 35 -1 32 13 Juan Pablo II * 25 7 7 11 27 36 -9 28 14 Sport Boys 27 6 7 14 30 40 -10 25 15 Comerciantes Unidos 26 5 7 14 27 41 -14 22 16 Ayacucho FC 26 6 4 16 20 37 -17 22 17 Alianza Universidad 27 5 6 16 25 48 -23 21 18 UTC * 25 5 6 14 22 46 -24 21 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

