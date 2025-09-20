Acción durante el fin de semana. La Liga 1 sigue su curso y el Torneo Clausura comenzó a meterse en su etapa decisiva, dejando claro también quiénes van a la pelea por el título nacional. Universitario sigue tranquilo en la parte alta de la tabla, a pesar de que descansó en la última jornada pues Cusco FC noo pudo alcanzarlo. Alianza Lima llega de un descanso por una reprogramación por Copa y se presentará con la consigna de seguir peleando arriba. Por su lado, Sporting Cristal está complicado en sus aspiraciones pero quiere sumar para el acumulado.
Las acciones iniciaron este sábado con un partido único pero de vital importancia para los intereses de los ‘cremas’, que han tenido que viajar hasta Trujillo para reunirse con sus hinchas del norte pero con el deseo de quedarse con los tres puntos al enfrentarse a UTC, que se encuentra complicado en la tabla.
El domingo si tendremos jornada de corrido comenzando con el duelo de Melgar y Los Chankas en Arequipa, donde los ‘rojinegros’ quieren seguir encontrando lo mejor de su equipo de la mano de Juan Reynoso. Por otro lado, el equipo de Paulo Autuori, Sporting Cristal, también buscará sumar de a tres de visita frente a Juan Pablo II.
Ese mismo día por la noche, Sport Huancayo estará recibiendo a Cienciano en la lucha por entras a puestos de torneo internacional en el acumulado. Pero otro de los equipos que tiene la consigna de sumar un triunfo en el torneo, sí o sí, es Alianza Lima que perdió en su último duelo y que busca resarcir sus errores en el Estadio Alejandro Villanueva frente a Comerciantes Unidos.
Por último, el lunes serán tres los duelos que cerrarán esta jornada décima. En el Campeones del 36, Alianza Atlético de Sullana buscará el triunfo frente a Ayacucho FC; y por la noche, casi en simultáneo Cusco FC va a recibir a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por su parte el Estadio Miguel Grau será protagonista del duelo entre Sport Boys y Atlético Grau.
Partidos de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|20/9
|7:00 p.m.
|UTC vs Universitario
|Mansiche de Trujillo
|L1 MAX
|21/9
|1:00 p.m.
|FBC Melgar vs Los Chankas
|Monumental UNSA
|L1 MAX
|21/9
|3:15 p.m.
|Juan Pablo II vs Sporting Cristal
|C.D. Juan Pablo II
|L1 MAX
|21/9
|5:30 p.m.
|Sport Huancayo vs Cienciano
|IPD de Huancayo
|L1 MAX
|21/9
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs Com. Unidos
|Alejandro Villanueva - Matute
|L1 MAX
|22/9
|3:00 p.m.
|A. A. de Sullana vs Ayacucho FC
|Campeones del 36
|L1 MAX
|22/9
|7:15 p.m.
|Cusco FC vs ADT
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|22/9
|7:30 p.m.
|Sport Boys vs Atlético Grau
|Miguel Grau
|L1 MAX
Descansan: Alianza AUDH y Deportivo Garcilaso
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
