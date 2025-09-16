Acción a mitad de semana. La Liga 1 sigue su curso y el Torneo Clausura comenzó a meterse en su etapa decisiva, dejando claro también quiénes van a la pelea por el título nacional. Cusco FC tendrá un duro reto y podría colocarse como líder, teniendo en cuenta que Universitario descansará porque jugaba con Binacional, equipo que quedó desafiliado del torneo. Alianza Lima tampoco tendrá acción, por lo que habrá movimientos en la tabla de posiciones.
Las acciones inician este martes 16 de setiembre con el partido de ADT vs. UTC en el estadio Unión de Tarma. La escuadra local necesita una victoria para acercarse a los puestos de torneos internacionales. Eso sí, la visita también busca los tres puntos porque está complicado con el descenso.
El día miércoles seremos parte de tres partidos. En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Luego, Comerciantes Unidos se mide ante Sport Huancayo en Cutervo, con la premisa de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso. Para cerrar la noche, Cienciano enfrenta a Sport Boys en Cusco.
Por último, el día jueves podría definirse la cima de la tabla de posiciones. Ayacucho FC recibe a Cusco FC y, si el equipo dorado gana, será líder del Torneo Clausura 2025. Por otro lado, Atlético Grau será local ante Alianza Universidad, teniendo en cuenta que una derrota podría complicar a los dirigidos por Roberto Mosquera.
Cabe resaltar que Alianza Lima no disputará esta jornada porque coincide con su participación en la Copa Sudamericana. Los blanquiazules estaban pactados a visitar a Los Chankas en Andahuaylas; sin embargo, hicieron uso del beneficio del reglamento que, desde los cuartos de final de un torneo internacional, pueden reprogramar.
Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|16/9
|3:00 p.m.
|ADT vs. UTC
|Unión de Tarma
|L1 MAX
|17/9
|1:00 p.m.
|Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|17/9
|3:15 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo
|Juan Maldonado
|L1 MAX
|17/9
|7:30 p.m.
|Cienciano vs. Sport Boys
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|18/9
|1:00 p.m.
|Ayacucho FC vs. Cusco FC
|Las Américas
|L1 MAX
|18/9
|3:15 p.m.
|Atlético Grau vs. Alianza Universidad
|Campeones del 36
|L1 MAX
|Reprogramado
|-
|Los Chankas vs. Alianza Lima
|Los Chankas
|L1 MAX
Descansan: Universitario y Juan Pablo II
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
