Acción a mitad de semana. La Liga 1 sigue su curso y el Torneo Clausura comenzó a meterse en su etapa decisiva, dejando claro también quiénes van a la pelea por el título nacional. Cusco FC tendrá un duro reto y podría colocarse como líder, teniendo en cuenta que Universitario descansará porque jugaba con Binacional, equipo que quedó desafiliado del torneo. Alianza Lima tampoco tendrá acción, por lo que habrá movimientos en la tabla de posiciones.

Las acciones inician este martes 16 de setiembre con el partido de ADT vs. UTC en el estadio Unión de Tarma. La escuadra local necesita una victoria para acercarse a los puestos de torneos internacionales. Eso sí, la visita también busca los tres puntos porque está complicado con el descenso.

El día miércoles seremos parte de tres partidos. En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético desde la 1:00 p.m. (hora peruana). Luego, Comerciantes Unidos se mide ante Sport Huancayo en Cutervo, con la premisa de sumar puntos y alejarse de la zona de descenso. Para cerrar la noche, Cienciano enfrenta a Sport Boys en Cusco.

Por último, el día jueves podría definirse la cima de la tabla de posiciones. Ayacucho FC recibe a Cusco FC y, si el equipo dorado gana, será líder del Torneo Clausura 2025. Por otro lado, Atlético Grau será local ante Alianza Universidad, teniendo en cuenta que una derrota podría complicar a los dirigidos por Roberto Mosquera.

Cabe resaltar que Alianza Lima no disputará esta jornada porque coincide con su participación en la Copa Sudamericana. Los blanquiazules estaban pactados a visitar a Los Chankas en Andahuaylas; sin embargo, hicieron uso del beneficio del reglamento que, desde los cuartos de final de un torneo internacional, pueden reprogramar.

Partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 16/9 3:00 p.m. ADT vs. UTC Unión de Tarma L1 MAX 17/9 1:00 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético Alberto Gallardo L1 MAX 17/9 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo Juan Maldonado L1 MAX 17/9 7:30 p.m. Cienciano vs. Sport Boys Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 18/9 1:00 p.m. Ayacucho FC vs. Cusco FC Las Américas L1 MAX 18/9 3:15 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Universidad Campeones del 36 L1 MAX Reprogramado - Los Chankas vs. Alianza Lima Los Chankas L1 MAX

Descansan: Universitario y Juan Pablo II

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 8 5 3 0 13 5 8 18 2 Cusco FC * 6 5 1 0 10 3 7 16 3 Garcilaso 8 4 4 0 13 7 6 16 4 Sporting Cristal * 7 4 2 1 15 5 10 14 5 Alianza Lima 8 3 3 2 10 9 1 12 6 Los Chankas 7 4 0 3 10 12 -2 12 7 Cienciano * 7 3 2 2 10 5 5 11 8 Alianza Universidad 8 3 1 4 9 13 -4 10 9 Sport Huancayo 8 2 3 3 11 12 -1 9 10 Juan Pablo II * 7 2 3 2 7 8 -1 9 11 Melgar 8 2 3 3 8 10 -2 9 12 Comerciantes Unidos 7 2 2 3 8 10 -2 8 13 Atlético Grau 7 2 1 4 9 11 -2 7 14 Ayacucho FC 7 2 1 4 6 9 -3 7 15 ADT 7 2 1 4 5 11 -4 7 16 Alianza Atlético 7 1 3 3 3 5 -2 6 17 Sport Boys 8 1 1 6 2 10 -8 4 18 UTC * 6 0 2 4 4 9 -5 2 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 26 17 6 3 51 17 34 57 2 Cusco FC * 24 15 5 4 44 23 21 50 3 Alianza Lima 26 14 7 5 33 20 13 49 4 Sporting Cristal * 25 14 4 7 46 29 17 46 5 Garcilaso 26 12 7 7 41 26 15 43 6 Alianza Atlético * 24 12 4 8 31 21 10 40 7 Melgar 26 10 10 6 36 30 6 40 8 Sport Huancayo 26 11 6 9 34 33 1 39 9 Los Chankas 24 9 8 8 34 37 -3 35 10 Cienciano 25 8 10 7 39 30 9 34 11 ADT 24 8 7 9 29 39 -10 31 12 Atlético Grau 25 7 8 10 32 35 -3 29 13 Juan Pablo II * 25 7 7 11 27 36 -9 28 14 Sport Boys 26 6 6 14 28 38 -10 24 15 Ayacucho FC 25 6 4 15 20 36 -16 22 16 UTC * 24 5 6 13 21 43 -22 21 17 Comerciantes Unidos 25 4 7 14 25 41 -16 19 18 Alianza Universidad 25 4 6 15 23 45 -22 18 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

