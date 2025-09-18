Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
Williams Riveros. (Foto: Getty Images)

Universitario confirmó que William Riveros inició el proceso para su nacionalización. ¿Rodrigo Ureña y Matías Di Benedetto también serán peruanos en el 2026? Según detalló Franco Velazco, administrador provisional de la institución merengue, ya presentaron la documentación de ‘Tarzán’; lo mismo también pasará con el ‘Tano’ cuando lleguen a acuerdo para su renovación; sin embargo, la situación es diferente con Ureña, quien por decisión personal mantendrá la chilena como su única nacionalidad y seguirá ocupando cupo de extranjero.

Noticia en desarrollo...

