El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana se jugará la fecha 16, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y la alta posibilidad de los cremas de coronarse. Por otro lado, el resto de escuadras aspira meterse en puestos de torneos internacional o intensificar la lucha por los play-offs del segundo lugar. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.
La fecha inició este viernes 24 de octubre con el partido ante Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos, desde el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape. Las ‘Águilas de Cutervo’ sorprendieron como visitantes y ganaron tres valiosos puntos, en su lucha por no descender.
El sábado 25 de octubre tendremos tres duelos. En el estadio Las Américas, Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso se miden en un choque donde ambos parten con intereses distintos. Por la tarde, Alianza Atlético recibe a Cienciano, en el Campeones del 36, donde el ‘Vendaval’ busca asegurar su presencia en un torneo internacional para la siguiente temporada.
En horas de la noche, seremos testigos de un duelo clave: Cusco FC vs. Atlético Grau. Los dorados necesitan una victoria para seguir en la pelea del Torneo Clausura, aunque siguen dependiendo de lo que haga Universitario al día siguiente.
Ya en el día domingo 25, todo inicia desde temprano con el Sporting Cristal vs. Los Chankas. Los celestes buscarán la victoria para no alejarse de la pelea por el play-off del cupo Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. De no ganar, podrían peligrar sus chances en el Clausura.
En Cajabamba, UTC y Alianza Universidad protagonizan un duelo clave por el descenso. Los locales necesitan ganar y saldrán de la zona de peligro. Por el lado de los huanuqueños, una derrota podría colocarlos más cerca del descenso porque están en el último lugar.
Desde las 3:30 p.m. (hora peruana) la ciudad de Tarma se prepara para recibir un gran marco de público porque ADT será local ante Universitario de Deportes. Los cremas necesitan ganar para quedarse con el Torneo Clausura, a falta de tres fechas. Además, la opción de empatar podría ser válida para este objetivo, dependiendo lo que haga Cusco FC un día antes.
Para cerrar la jornada, Melgar será local ante Sport Huancayo. En el Monumental de la UNSA, se verán las caras dos equipos que tienen la misión de asegurar su presencia en torneos internacionales para la próxima temporada. Cabe resaltar que esta fecha descansarán Alianza Lima y Sport Boys.
Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|24/10
|FINAL
|Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
|Complejo Juan Pablo II
|L1 MAX
|25/10
|1:00 p.m.
|Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso
|Las Américas
|L1 MAX
|25/10
|3:15 p.m.
|Alianza Atlético vs. Cienciano
|Campeones del 36
|L1 MAX
|25/10
|6:00 p.m.
|Cusco FC vs. Atlético Grau
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|26/10
|11:00 a.m.
|Sporting Cristal vs. Los Chankas
|Alberto Gallardo
|L1 MAX
|26/10
|1:15 p.m.
|UTC vs. Alianza Universidad
|Germán Contreras
|L1 MAX
|26/10
|3:30 p.m.
|ADT vs. Universitario
|Unión de Tarma
|L1 MAX
|26/10
|6:00 p.m.
|Melgar vs. Sport Huancayo
|Monumental UNSA
|L1 MAX
Descansan: Alianza Lima y Sport Boys
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
TE PUEDE INTERESAR
- Hay alegría, pero también mesura: la calma de Fossati tras el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal
- Yotún tras derrota de Sporting Cristal: “Nos enfrentamos a un equipo con suerte de campeón”
- El administrador de Sport Boys reveló cómo recibió la institución y habló sobre el pago a SAFAP
- Néstor Gorosito y su queja contra Liga 1 por Alianza Lima: “La cancha no está igual para todos”
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal