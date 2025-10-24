El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana se jugará la fecha 16, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y la alta posibilidad de los cremas de coronarse. Por otro lado, el resto de escuadras aspira meterse en puestos de torneos internacional o intensificar la lucha por los play-offs del segundo lugar. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

La fecha inició este viernes 24 de octubre con el partido ante Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos, desde el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape. Las ‘Águilas de Cutervo’ sorprendieron como visitantes y ganaron tres valiosos puntos, en su lucha por no descender.

El sábado 25 de octubre tendremos tres duelos. En el estadio Las Américas, Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso se miden en un choque donde ambos parten con intereses distintos. Por la tarde, Alianza Atlético recibe a Cienciano, en el Campeones del 36, donde el ‘Vendaval’ busca asegurar su presencia en un torneo internacional para la siguiente temporada.

En horas de la noche, seremos testigos de un duelo clave: Cusco FC vs. Atlético Grau. Los dorados necesitan una victoria para seguir en la pelea del Torneo Clausura, aunque siguen dependiendo de lo que haga Universitario al día siguiente.

Ya en el día domingo 25, todo inicia desde temprano con el Sporting Cristal vs. Los Chankas. Los celestes buscarán la victoria para no alejarse de la pelea por el play-off del cupo Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. De no ganar, podrían peligrar sus chances en el Clausura.

En Cajabamba, UTC y Alianza Universidad protagonizan un duelo clave por el descenso. Los locales necesitan ganar y saldrán de la zona de peligro. Por el lado de los huanuqueños, una derrota podría colocarlos más cerca del descenso porque están en el último lugar.

Desde las 3:30 p.m. (hora peruana) la ciudad de Tarma se prepara para recibir un gran marco de público porque ADT será local ante Universitario de Deportes. Los cremas necesitan ganar para quedarse con el Torneo Clausura, a falta de tres fechas. Además, la opción de empatar podría ser válida para este objetivo, dependiendo lo que haga Cusco FC un día antes.

Para cerrar la jornada, Melgar será local ante Sport Huancayo. En el Monumental de la UNSA, se verán las caras dos equipos que tienen la misión de asegurar su presencia en torneos internacionales para la próxima temporada. Cabe resaltar que esta fecha descansarán Alianza Lima y Sport Boys.

Partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 24/10 FINAL Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos Complejo Juan Pablo II L1 MAX 25/10 1:00 p.m. Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso Las Américas L1 MAX 25/10 3:15 p.m. Alianza Atlético vs. Cienciano Campeones del 36 L1 MAX 25/10 6:00 p.m. Cusco FC vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 26/10 11:00 a.m. Sporting Cristal vs. Los Chankas Alberto Gallardo L1 MAX 26/10 1:15 p.m. UTC vs. Alianza Universidad Germán Contreras L1 MAX 26/10 3:30 p.m. ADT vs. Universitario Unión de Tarma L1 MAX 26/10 6:00 p.m. Melgar vs. Sport Huancayo Monumental UNSA L1 MAX

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 14 11 3 0 26 9 17 36 2 Cusco FC* 13 8 2 3 21 12 9 26 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Sporting Cristal 13 6 4 3 21 9 12 22 5 Comerciantes Unidos 14 6 4 4 16 17 -1 22 6 Melgar 15 5 6 4 20 15 5 21 7 Garcilaso 14 5 6 3 17 17 0 21 8 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 9 Cienciano 13 5 3 5 19 17 2 18 10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18 11 Alianza Atlético 13 4 4 5 11 9 2 16 12 Sport Huancayo* 14 4 3 7 24 24 0 15 13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13 16 Juan Pablo II 14 2 5 7 9 17 -8 11 17 Ayacucho FC 13 3 2 8 11 21 -10 11 18 UTC * 12 2 3 7 11 16 -5 9 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 32 23 6 3 64 21 43 75 2 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 3 Cusco FC * 31 18 6 7 55 32 23 60 4 Sporting Cristal 31 16 6 9 52 33 19 54 5 Melgar* 33 13 13 7 48 34 19 52 6 Alianza Atlético* 31 15 5 11 40 26 12 50 7 Garcilaso 32 13 9 11 44 36 8 48 8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 2 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 31 10 11 10 48 42 6 41 11 Los Chankas 30 11 8 11 39 49 -10 41 12 Atlético Grau 31 9 10 12 39 41 -2 37 13 Sport Boys* 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33 15 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30 16 UTC * 31 7 7 16 28 52 -24 28 17 Ayacucho FC 31 7 5 19 25 48 -23 26 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

