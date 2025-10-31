El Torneo Clausura mantiene su curso y solo quedan tres fechas por disputarse. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, en la zona de descenso también podría darse un partido o resultado de decisivo. Todos los detalles en la siguiente nota.

Alianza Lima abre la fecha 17, este viernes 31 de octubre, cuando reciba a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules necesitan ganar para trepar al segundo lugar de la tabla acumulada, aunque dependen de lo que haga Cusco FC días después. Por el lado de Melgar, necesita ganar porque jugará su último partido de la temporada.

El sábado 1 de noviembre, Los Chankas será local ante Ayacucho FC en un duelo crucial para los intereses de ambos. Los locales quieren tentar el octavo puesto para clasificar a Copa Sudamericana; mientras que los ‘Zorros’ quieren salir de la zona de descenso.

Por la tarde, Comerciantes Unidos recibe a Sporting Cristal, encuentro donde los celestes necesitan ganar para comenzar a asegurar el cuarto lugar de la tabla acumulada. Por el lado de los cutervinos, quieren escaparse definitivamente de la zona roja. Ya por la noche, Deportivo Garcilaso y ADT se miden en Cusco con la premisa de ganar y seguir acomodándose en zona de Sudamericana.

El domingo 2 de noviembre, Alianza Universidad recibe a Cusco FC. Nuevamente, hablamos de un duelo crucial porque, si los locales pierden, podría definirse el segundo descendido de la Liga 1. Eso sí, los dorados van por el triunfo para seguir como escoltas de Universitario en el acumulado.

Atlético Grau vs. Alianza Atlético continuarán las acciones desde el Campeones del 36. El ‘Vendaval’ no quiere perder el paso en su disputa por meterse a la próxima Copa Sudamericana. Desde el Cusco, Cienciano y Juan Pablo se medirán con mayor responsabilidad para los de Chongoyape porque, de perder, podrían complicarse con el descenso.

Por último, Sport Boys vs. UTC cierran la fecha 17 en el estadio Miguel Grau del Callao. Los rosados quieren cerrar bien la temporada, por lo que UTC tiene mayor responsabilidad ya que quiere salir completamente de la zona de descenso. Cabe resaltar que Universitario y Sport Huancayo descansarán en esta ocasión.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 31/10 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Melgar Alejandro Villanueva L1 MAX 1/11 1:00 p.m. Los Chankas vs. Ayacucho FC Los Chankas L1 MAX 1/11 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal Juan Maldonado Gamarra L1 MAX 1/11 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. ADT Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 2/11 1:00 p.m. Alianza Universidad vs Cusco FC Heraclio Tapia L1 MAX 2/11 3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético Campeones del 36 L1 MAX 2/11 6:00 p.m. Cienciano vs. Juan Pablo II Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 2/11 6:00 p.m. Sport Boys vs. UTC Miguel Grau GOLPERU

Descansan: Universitario y Sport Huancayo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 15 12 3 0 28 10 18 39 2 Cusco FC* 14 9 2 3 22 12 10 29 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Melgar 16 6 6 4 22 15 7 24 5 Sporting Cristal 14 6 4 4 21 10 11 22 6 Comerciantes Unidos 14 6 4 4 16 17 -1 22 7 Cienciano 14 6 3 5 20 17 3 21 8 ADT 14 6 3 5 18 19 -1 21 9 Garcilaso 15 5 6 4 19 21 -2 21 10 Los Chankas 13 7 0 6 16 24 -10 21 11 Alianza Atlético 14 4 4 6 11 10 1 16 12 Sport Huancayo* 15 4 3 8 24 26 -2 15 13 Atlético Grau 14 4 3 5 16 18 -2 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Ayacucho FC 14 4 2 8 15 23 -8 14 16 Alianza Universidad 14 4 1 9 17 29 -12 13 17 UTC 14 3 3 8 14 20 -6 12 18 Juan Pablo II* 14 2 5 7 9 17 -8 11 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 33 24 6 3 66 22 44 78 2 Cusco FC * 32 19 6 7 56 32 24 63 3 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 4 Melgar* 34 14 13 7 50 35 15 55 5 Sporting Cristal 32 16 6 10 52 34 18 54 6 Alianza Atlético* 32 15 5 12 39 28 11 50 7 Garcilaso 33 13 9 12 47 40 7 48 8 Sport Huancayo 33 13 6 14 47 47 0 45 9 ADT 32 12 9 11 42 49 -7 45 10 Cienciano 32 11 11 10 49 42 7 44 11 Los Chankas 31 12 8 11 40 49 -9 44 12 Atlético Grau 32 9 10 13 39 42 -3 37 13 Sport Boys* 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Comerciantes Unidos 32 8 9 15 33 48 -15 33 15 UTC * 32 8 7 16 31 54 -23 31 16 Juan Pablo II 32 7 9 16 29 45 -16 30 17 Ayacucho FC 32 8 5 19 29 50 -21 29 18 Alianza Universidad 32 6 6 20 33 62 -27 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

