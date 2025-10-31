El Torneo Clausura mantiene su curso y solo quedan tres fechas por disputarse. Si bien Universitario de Deportes se coronó como tricampeón nacional en la jornada 16, el resto de equipos aún no define su destino en la temporada 2025 de la Liga 1. Cusco FC y Alianza Lima pelean por la clasificación directa a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores. Por otro lado, en la zona de descenso también podría darse un partido o resultado de decisivo. Todos los detalles en la siguiente nota.
Alianza Lima abre la fecha 17, este viernes 31 de octubre, cuando reciba a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules necesitan ganar para trepar al segundo lugar de la tabla acumulada, aunque dependen de lo que haga Cusco FC días después. Por el lado de Melgar, necesita ganar porque jugará su último partido de la temporada.
El sábado 1 de noviembre, Los Chankas será local ante Ayacucho FC en un duelo crucial para los intereses de ambos. Los locales quieren tentar el octavo puesto para clasificar a Copa Sudamericana; mientras que los ‘Zorros’ quieren salir de la zona de descenso.
Por la tarde, Comerciantes Unidos recibe a Sporting Cristal, encuentro donde los celestes necesitan ganar para comenzar a asegurar el cuarto lugar de la tabla acumulada. Por el lado de los cutervinos, quieren escaparse definitivamente de la zona roja. Ya por la noche, Deportivo Garcilaso y ADT se miden en Cusco con la premisa de ganar y seguir acomodándose en zona de Sudamericana.
El domingo 2 de noviembre, Alianza Universidad recibe a Cusco FC. Nuevamente, hablamos de un duelo crucial porque, si los locales pierden, podría definirse el segundo descendido de la Liga 1. Eso sí, los dorados van por el triunfo para seguir como escoltas de Universitario en el acumulado.
Atlético Grau vs. Alianza Atlético continuarán las acciones desde el Campeones del 36. El ‘Vendaval’ no quiere perder el paso en su disputa por meterse a la próxima Copa Sudamericana. Desde el Cusco, Cienciano y Juan Pablo se medirán con mayor responsabilidad para los de Chongoyape porque, de perder, podrían complicarse con el descenso.
Por último, Sport Boys vs. UTC cierran la fecha 17 en el estadio Miguel Grau del Callao. Los rosados quieren cerrar bien la temporada, por lo que UTC tiene mayor responsabilidad ya que quiere salir completamente de la zona de descenso. Cabe resaltar que Universitario y Sport Huancayo descansarán en esta ocasión.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|31/10
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs. Melgar
|Alejandro Villanueva
|L1 MAX
|1/11
|1:00 p.m.
|Los Chankas vs. Ayacucho FC
|Los Chankas
|L1 MAX
|1/11
|3:15 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
|Juan Maldonado Gamarra
|L1 MAX
|1/11
|6:00 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. ADT
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|2/11
|1:00 p.m.
|Alianza Universidad vs Cusco FC
|Heraclio Tapia
|L1 MAX
|2/11
|3:30 p.m.
|Atlético Grau vs. Alianza Atlético
|Campeones del 36
|L1 MAX
|2/11
|6:00 p.m.
|Cienciano vs. Juan Pablo II
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|2/11
|6:00 p.m.
|Sport Boys vs. UTC
|Miguel Grau
|GOLPERU
Descansan: Universitario y Sport Huancayo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
