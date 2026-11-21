El Torneo Clausura 2026 llega a su última jornada y varios equipos todavía pelean por quedarse con el segundo campeonato de la temporada. Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes mantienen sus opciones de alcanzar el primer lugar, por lo que los partidos pendientes serán determinantes para conocer al ganador. Además, la fecha también tendrá encuentros importantes en la lucha por la permanencia.
Las acciones de esta decisiva jornada comenzaron el domingo 15 de noviembre con dos compromisos interesantes. Comerciantes Unidos empató 3-3 ante Sport Boys en Cutervo, mientras que Juan Pablo II igualó 2-2 frente a Deportivo Garcilaso, en un resultado que dejó puntos repartidos para ambos equipos.
La fecha del torneo continuó disputándose el lunes 16 de noviembre con tres encuentros. UTC venció por 5-3 a Los Chankas, mientras que CD Moquegua derrotó por 2-1 a Atlético Grau. Por su parte, Cusco FC empató 2-2 ante ADT de Tarma, en una jornada que también tuvo movimientos importantes en la lucha por la permanencia.
Tras una pausa de un día, el calendario del campeonato retomó su curso el miércoles 18 de noviembre en Sullana. El Estadio Campeones del 36 fue escenario del enfrentamiento entre Alianza Atlético y FBC Melgar, que terminó igualado 1-1, resultado con el que ambos equipos sumaron en la recta final del Clausura.
La jornada continuará este sábado 21 de noviembre, cuando Alianza Lima reciba a FC Cajamarca desde las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro cajamarquino afrontará un partido clave en su lucha por permanecer en la máxima categoría, mientras que los blanquiazules buscarán despedirse del torneo con una victoria ante su hinchada.
Finalmente, el domingo 22 de noviembre se disputarán dos encuentros en simultáneo que definirán al campeón del Torneo Clausura. En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibirá a Cienciano, mientras que Sport Huancayo jugará frente a Universitario de Deportes en el IPD de Huancayo. Ambos compromisos comenzarán a las 3:00 p.m. y concentrarán la atención en la pelea por el título.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|15/11
|FINAL
|Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
|Juan Maldonado Gamarra
|15/11
|FINAL
|Juan Pablo II 2-2 Dep. Garcilaso
|Complejo Deportivo Juan Pablo II
|16/11
|FINAL
|UTC 5-3 Los Chankas
|Héroes de San Ramón
|16/11
|FINAL
|Cusco FC 2-2 ADT
|Inca Garcilaso
|16/11
|FINAL
|CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
|25 de Noviembre
|18/11
|FINAL
|Alianza Atlético 1-1 Melgar
|Campeones del 36
|21/11
|3:30 p.m.
|Alianza Lima vs. FC Cajamarca
|Alejandro Villanueva
|22/11
|3:00 p.m.
|Sporting Cristal vs. Cienciano
|Alberto Gallardo
|22/11
|3:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Universitario
|IPD Huancayo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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