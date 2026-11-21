El Torneo Clausura 2026 llega a su última jornada y varios equipos todavía pelean por quedarse con el segundo campeonato de la temporada. Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes mantienen sus opciones de alcanzar el primer lugar, por lo que los partidos pendientes serán determinantes para conocer al ganador. Además, la fecha también tendrá encuentros importantes en la lucha por la permanencia.

Las acciones de esta decisiva jornada comenzaron el domingo 15 de noviembre con dos compromisos interesantes. Comerciantes Unidos empató 3-3 ante Sport Boys en Cutervo, mientras que Juan Pablo II igualó 2-2 frente a Deportivo Garcilaso, en un resultado que dejó puntos repartidos para ambos equipos.

La fecha del torneo continuó disputándose el lunes 16 de noviembre con tres encuentros. UTC venció por 5-3 a Los Chankas, mientras que CD Moquegua derrotó por 2-1 a Atlético Grau. Por su parte, Cusco FC empató 2-2 ante ADT de Tarma, en una jornada que también tuvo movimientos importantes en la lucha por la permanencia.

Tras una pausa de un día, el calendario del campeonato retomó su curso el miércoles 18 de noviembre en Sullana. El Estadio Campeones del 36 fue escenario del enfrentamiento entre Alianza Atlético y FBC Melgar, que terminó igualado 1-1, resultado con el que ambos equipos sumaron en la recta final del Clausura.

La jornada continuará este sábado 21 de noviembre, cuando Alianza Lima reciba a FC Cajamarca desde las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El cuadro cajamarquino afrontará un partido clave en su lucha por permanecer en la máxima categoría, mientras que los blanquiazules buscarán despedirse del torneo con una victoria ante su hinchada.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre se disputarán dos encuentros en simultáneo que definirán al campeón del Torneo Clausura. En el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibirá a Cienciano, mientras que Sport Huancayo jugará frente a Universitario de Deportes en el IPD de Huancayo. Ambos compromisos comenzarán a las 3:00 p.m. y concentrarán la atención en la pelea por el título.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 15/11 FINAL Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys Juan Maldonado Gamarra 15/11 FINAL Juan Pablo II 2-2 Dep. Garcilaso Complejo Deportivo Juan Pablo II 16/11 FINAL UTC 5-3 Los Chankas Héroes de San Ramón 16/11 FINAL Cusco FC 2-2 ADT Inca Garcilaso 16/11 FINAL CD Moquegua 2-1 Atlético Grau 25 de Noviembre 18/11 FINAL Alianza Atlético 1-1 Melgar Campeones del 36 21/11 3:30 p.m. Alianza Lima vs. FC Cajamarca Alejandro Villanueva 22/11 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo 22/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD Huancayo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sport Huancayo 16 11 1 4 27 18 9 34 2 Sporting Cristal 16 10 2 4 35 18 17 32 3 Universitario 16 9 5 2 35 24 11 32 4 Deportivo Garcilaso 17 9 3 5 31 19 12 30 5 Melgar 17 8 6 3 28 19 9 30 6 Alianza Lima 16 8 5 3 24 16 8 29 7 Alianza Atlético 17 9 2 6 30 31 -1 29 8 Sport Boys 17 7 6 4 25 19 6 27 9 Juan Pablo II 17 7 5 5 28 21 7 26 10 Cusco FC 17 8 1 8 27 25 2 25 11 Atlético Grau 17 6 3 8 22 27 -5 21 12 Comerciantes Unidos 17 3 8 6 29 30 -1 17 13 Cienciano 16 5 2 9 20 24 -4 17 14 CD Moquegua 17 3 6 8 12 25 -13 15 15 FC Cajamarca 16 4 2 10 23 37 -14 14 16 Los Chankas 17 3 5 9 1 36 -18 14 17 ADT 17 2 7 8 16 29 -13 13 18 UTC 17 2 3 12 23 33 -12 4

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 33 20 9 4 52 22 30 69 2 Universitario 33 17 9 7 59 39 20 61 3 Melgar 34 16 10 8 56 39 17 58 4 Deportivo Garcilaso 34 16 8 10 52 37 15 56 5 Cusco FC 34 16 4 14 48 49 -1 52 6 Sporting Cristal 33 15 6 12 63 48 15 51 7 Cienciano 33 15 5 13 54 46 8 50 8 Alianza Atlético 34 14 8 12 50 49 1 50 9 Sport Huancayo 33 15 5 13 48 49 -1 50 10 Los Chankas 34 13 9 12 43 57 -14 48 11 Sport Boys** 34 12 11 11 40 38 2 43 12 Juan Pablo II 34 11 9 14 50 61 -11 42 13 Comerciantes Unidos 34 8 14 12 47 49 -2 38 14 Atlético Grau 34 10 7 17 33 43 -10 37 15 CD Moquegua 34 8 9 17 29 49 -20 33 16 ADT*** 34 7 12 15 36 50 -12 32 17 FC Cajamarca**** 33 8 7 18 46 65 -19 29 18 UTC* 34 6 9 19 43 61 -24 17

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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