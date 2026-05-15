El Torneo Apertura está ingresando en su etapa decisiva y falta muy poco para conocer al ganador del primer certamen de la temporada, que por supuesto dará un paso importante en la lucha por el título de la Liga 1 2026. Con Universitario de Deportes fuera de carrera, Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano se perfilan como los clubes que pelearán hasta el final. En la siguiente nota conocerás la programación de los partidos de la fecha 15, los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

Esta décima quinta jornada comenzará este viernes 15 de mayo con el partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca, programado para las 3:00 p.m. en el Estadio Héroes de San Ramón. Los rimenses llegan de empatar por 1-1 con Alianza Lima en Matute y necesitan ganar en suelo cajamarquino para no quedar demasiado relegado en la tabla de posiciones, donde han tenido un primer semestre muy bajo, al darle prioridad a la Copa Libertadores.

El siguiente partido de este viernes será en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes recibirá a Atlético Grau desde las 8:30 p.m. Este será el último encuentro de Jorge Araujo en el banquillo crema, ya que desde este sábado Héctor Cúper, quien fue presentado el jueves en una conferencia de prensa, tomará las riendas del primer equipo de cara al segundo semestre de la temporada.

El sábado 16 la jornada comenzará con el encuentro entre Melgar vs. Sport Huancayo, a disputarse desde las 11:00 a.m. en el Estadio Monumental de la UNSA. Luego, desde la 1:15 p.m., Juan Pablo II College recibirá a Alianza Atlético en Chongoyape, con la consigna de hacer respetar su localía y dar un golpe de autoridad en casa.

El partido más llamativo del sábado se dará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Alianza Lima visitará a Cienciano desde las 5:45 p.m. en el choque más esperado del fin de semana. Si el ‘Papá’ gana, sumará 32 puntos y quedará a uno de los íntimos, que por ahora son líderes absolutos con 33 unidades. ¿Los de Horacio Melgarejo darán el golpe?

Esta fecha 16 se cerrará con el compromiso entre Los Chankas vs. CD Moquegua, a jugarse este domingo 17 en Andahuaylas desde las 3:30 p.m. El cuadro de Walter Paolella sigue en la disputa por el Torneo Apertura y necesitan ganar en condición de local para ir con grandes aspiraciones a la capital, donde enfrentarán a Alianza Lima en la siguiente jornada.

Tabla de posiciones y partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura: