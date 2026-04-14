Luego de un fin de semana sin Liga 1 por las Elecciones Generales de nuestro país, esta semana se reanudará el Torneo Apertura 2026 con cuatro partidos de la fecha 10. Según estableció la Liga Profesional de Fútbol, esta décima jornada estará dividida y en medio se disputará la fecha 11. En ese sentido, con cuatro compromisos por jugarse, podríamos tener movimientos interesantes en la tabla de posiciones.
El primer duelo será este martes 14 de abril en el Estadio 25 de Noviembre, donde CD Moquegua recibirá a Juan Pablo II desde la 1:00 p.m. El cuadro local llega motivado luego de vencer por 2-1 a Sporting Cristal en la pasada jornada, mientras que el conjunto papal buscará revalidar su última victoria por 2-1 sobre UTC.
Posteriormente, el mismo martes 14 pero a las 3:15 p.m., Alianza Lima visitará a ADT en el Estadio Unión Tarma con el objetivo de volver a la capital con los tres puntos, buscando recuperarse de la caída en el clásico a manos de Universitario de Deportes. Según pudo conocer Depor, Pablo Guede cambiará de estrategia y planteará un sistema táctico de 5-3-2.
De cierre, Sport Boys recibirá a Melgar en el Estadio Miguel Grau del Callao, desde las 8:00 p.m. El ‘Rojinegro’ no está pasando por su mejor momento en la temporada y ni siquiera el arribo de Miguel Rondelli parece levantarlos; en ese sentido, la ‘Misilera’ espera hacer pesar su localía y quedarse con la victoria.
Para terminar la primera parte de esta fecha 10 del Torneo Apertura, UTC hará de local contra Sport Huancayo, el miércoles 15 de abril desde las 3:00 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo. Así pues, la segunda parte de esta jornada se disputará desde el 22 de abril hasta el 23, es decir, recién se completará la próxima semana.
Partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|14/04
|1:00 p.m.
|CD Moquegua vs. Juan Pablo II College
|25 de Noviembre
|14/04
|3:15 p.m.
|ADT vs. Alianza Lima
|Unión Tarma
|14/04
|8:00 p.m.
|Sport Boys vs. Melgar
|Miguel Grau
|15/04
|3:00 p.m.
|UTC vs. Sport Huancayo
|Héroes de San Ramón