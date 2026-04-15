Jairo Vélez es uno de los futbolistas de Alianza Lima con más alto rendimiento en lo que va de la temporada y su actuación fue fundamental para el triunfo blanquiazul dle último martes ante ADT en Tarma, por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Con este resultado, recupera el primer lugar del campeonato, el mismo que comparte con Los Chankas.

Al culminar el encuentro, el también seleccionado nacional destacó la importancia de sumar en una de las plazas complicada del torneo y, sobre todo, la idea de juego que plantea el equipo blanquiazul en todos los terrenos de juego.

“Ha sido un triunfo importante para el equipo y para lo que estamos peleando, es un partido muy complicado, pero creo que el equipo jugó a una misma idea y logramos lo que queríamos”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“La idea de juego es la que tenemos todos, jugamos a una sola cosa y creo que eso se ve reflejado en el resultado. Importante es ganar siempre porque esto es partido a partido, así que lo del partido pasado nadie quería perder, pero así es el fútbol. Ahora nuevamente nos metemos en la punta”, añadió el conductor del equipo blanquiazul, quien solo hace unas semanas debutó con la camiseta de la selección peruana.

Así alineó Pablo Guede el último martes en Tarma. (Foto: Alianza Lima)

Con solitario gol de Eryc Castillo, tras precisa asistencia de Esteban Pavez, Alianza Lima se impuso 1-0 sobre ADT en Tarma y llegó a los 23 puntos, misma cantidad que poseen Los Chankas, aunque estos últimos tiene un partido pendiente.

Una de las grandes novedades fue la titularidad de Luis Ramos en lugar de Paolo Guerrero, y el ingreso de Federico Girotti, pues en la última jornada ante Universitario no fue considerado en la lista de convocados.

Alianza Lima jugará este sábado 18 de abril, desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, ante Cusco FC, por la fecha 11 del Torneo Apertura. La última vez que se enfrentaron en este recinto fue victoria blanquiazul por 3-0.

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