Tabla de posiciones de Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 12.

Luego de jugarse a mitad de semana algunos partidos pendientes y mover la tabla de posiciones, este fin de semana se disputarán el grueso de compromisos de la jornada 12, que culminará este lunes. De hecho, todos los reflectores estarán puestos en Alianza Lima y Los Chankas, que pelean palmo a palmo por la cima del Torneo Apertura. De otro lado, Universitario de Deportes y Sporting Cristal esperan no alejarse del pelotón de equipos de los primeros lugares.

El primero de los partidos de esta fecha se disputó en Moquegua, donde el local CD Moquegua sigue haciéndose fuerte en casa y derrotó 2-1 a FC Cajamarca, donde Hernán Barcos falló un penal. La visita se hunde en el fondo de la tabla. Luego, será turno de Sporting Cristal, con un equipo alternativo, visitando a Comerciantes Unidos. De fondo, Sport Boys recibirá a Juan Pablo II.

La jornada continuará el domingo desde muy temprano: a las 11 de la mañana, UTC se medirá ante Cienciano, que viene de caer en Andahuaylas y complicar sus opciones al título en el Apertura. Luego, Cusco FC se medirá a Sport Huancayo buscando llegar entonado a su duelo de mitad de semana ante DIM en Colombia, por Copa Libertadores.

Para cerrar el domingo, habrán dos interesantes compromisos. Primero, en el Mansiche, Alianza Lima buscará recuperar la cima del torneo visitando a Atlético Grau, que viene entonado luego de golear a Sporting Cristal. En el cuadro íntimo repetirán el equipo que viene de aplastar 8-0 a Cusco FC y esperan contar con el apoyo de sus hinchas en este duelo en Trujillo.

Finalmente, desde las 6:00 p.m. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Atlético buscando repetir la actuación de su última victoria ante Deportivo Garcilaso, también en el Monumental. De hecho, los cremas podrían presentar algunas novedades pensando en su duelo del miércoles ante Nacional de Uruguay, clave para los dirigidos por Jorge Araujo en la Copa Libertadores.

Por último, el lunes se jugarán los dos últimos compromisos de esta fecha 12: ADT en Tarma frente a Los Chankas, que se jugará también el liderado de visita y de paso el invicto; y Deportivo Garcilaso vs. Melgar a las 7 de la noche en el Cusco. Dos equipos también necesitados de sumar a como dé lugar.

Tabla de posiciones y partidos restantes de la fecha 12 del Torneo Apertura: