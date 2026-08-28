Tabla de posiciones de la Liga 1 2026. (Foto: Composición Depor)
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026. (Foto: Composición Depor)

El ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la . Este fin de semana se disputará la jornada 7 del segundo certamen de la temporada, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes comparten el liderato del torneo. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la .

La jornada se abrirá con Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca, en uno de los derbis de la región y donde ambos quieren sumar para escapar de la parte baja de la tabla; en especial el recién ascendido, que está complicado con el descenso.

El sábado todo comenzará con el compromiso entre Los Chankas y Juan Pablo II. Más tarde, a las 3:30 p.m., Universitario pondrá en juego su liderato ante UTC, que viene complicado con la parte baja de la tabla. Los cremas esperan sumar de a tres en el mismo escenario donde ganaron hace dos semanas a FC Cajamarca.

La programación sabatina cerrará en Matute, a partir de las 7:30 de la noche, donde Alianza Lima medirá fuerzas con el otro líder del Torneo Clausura, Deportivo Garcilaso. Los íntimos también pueden recuperar el primer lugar si vencen al ‘Rico Garci’ y Universitario no suma de a tres en Cajamarca.

El domingo arrancará la jornada muy temprano en Moquegua, donde el local recibirá a Alianza Atlético desde las 11 de la mañana. Acto seguido, ADT se medirá a Sport Huancayo en otro duelo de altura.

El plato fuerte de la jornada dominical se jugará en el Callao, con el enfrentamiento entre Sport Boys y Sporting Cristal, donde ambos no quieren desprenderse de la parte alta de la tabla. Ojo, los rosados llegan en buen momento y los celestes tendrán un duro reto.

Por la noche, Cienciano vs. Cusco FC se medirán en uno de los derbis cusqueños. Finalmente, el lunes se cerrará la fecha 7 con el partido entre Atlético Grau y Melgar en Piura.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026:

FechaHoraPartidoEstadio
28/083:00 pmComerciantes Unidos vs. FC CajamarcaJuan Maldonado Gamarra
29/081:00 p.m.Los Chankas vs. Juan Pablo IIMunicipal Los Chankas
29/083:30 p.m.UTC vs. UniversitarioHéroes de San Ramón
29/087:30 p.m.Alianza Lima vs. Deportivo GarcilasoAlejandro Villanueva
30/0811:00 a.mCD Moquegua vs. Alianza Atlético25 de Noviembre
30/081:15 p.m.ADT vs. Sport HuancayoUnión Tarma
30/083:30 p.m.Sport Boys vs. Sporting CristalMiguel Grau
30/087:00 p.m.Cienciano vs. Cusco FCInca Garcilaso de la Vega
31/083:00 p.m.Atlético Grau vs. FBC MelgarAmbrosio Maco Arroyo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Deportivo Garcilaso 6 4 1 1 9 3 6 13
2 Universitario 6 4 1 1 11 7 4 13
3 Alianza Lima 6 3 3 0 10 6 4 12
4 Sport Boys 6 3 2 1 10 4 6 11
5 Melgar 6 3 2 1 11 7 4 11
6 Sporting Cristal 6 3 1 2 10 7 3 10
7 Atlético Grau 6 3 1 2 7 5 2 10
8 Alianza Atlético 6 3 1 2 10 10 0 10
9 Cusco 6 3 0 3 13 11 2 9
10 Comerciantes Unidos 6 2 2 2 12 10 2 8
11 Sport Boys 5 2 2 1 5 3 2 8
12 CD Moquegua 6 1 4 1 5 5 0 7
13 Sport Huancayo 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 Sport Huancayo 6 2 1 2 7 9 -2 7
15 FCCajamarca 6 1 1 4 10 14 -4 4
16 Cienciano 6 1 1 4 4 11 -7 4
17 ADT 6 0 2 4 4 12 -8 2
18 UTC 6 0 2 4 4 12 -8 0
* Le dedujeron dos puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Alianza Lima 23 15 7 1 40 14 26 52
2 Universitario 23 12 6 5 35 22 13 42
3 Los Chankas 23 12 5 6 31 33 -2 41
4 Melgar 23 11 6 6 40 27 13 39
5 Deportivo Garcilaso 23 11 6 6 30 21 19 39
6 Cienciano 23 11 4 8 38 33 5 37
7 Cusco FC 23 11 3 9 34 35 -1 36
8 Alianza Atlético 23 8 7 8 30 28 2 36
9 Sport Boys** 23 8 7 8 25 23 2 31
10 Sporting Cristal 23 8 5 10 38 37 1 29
11 Comerciantes Unidos 23 7 8 8 30 30 0 29
12 Atlético Grau 23 7 5 11 19 23 -4 26
13 CD Moquegua 23 6 7 10 22 29 -7 25
14 Juan Pablo II 23 6 6 11 31 47 -16 24
15 Sport Huancayo 23 6 5 12 28 40 -12 23
16 ADT*** 23 5 7 11 26 33 -7 22
17 FC Cajamarca**** 23 5 6 12 33 42 -9 21
18 UTC* 23 4 8 11 25 38 -13 10
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca por deudas.

TE PUEDE INTERESAR


SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS