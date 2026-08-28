El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la jornada 7 del segundo certamen de la temporada, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes comparten el liderato del torneo. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.

La jornada se abrirá con Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca, en uno de los derbis de la región y donde ambos quieren sumar para escapar de la parte baja de la tabla; en especial el recién ascendido, que está complicado con el descenso.

El sábado todo comenzará con el compromiso entre Los Chankas y Juan Pablo II. Más tarde, a las 3:30 p.m., Universitario pondrá en juego su liderato ante UTC, que viene complicado con la parte baja de la tabla. Los cremas esperan sumar de a tres en el mismo escenario donde ganaron hace dos semanas a FC Cajamarca.

La programación sabatina cerrará en Matute, a partir de las 7:30 de la noche, donde Alianza Lima medirá fuerzas con el otro líder del Torneo Clausura, Deportivo Garcilaso. Los íntimos también pueden recuperar el primer lugar si vencen al ‘Rico Garci’ y Universitario no suma de a tres en Cajamarca.

El domingo arrancará la jornada muy temprano en Moquegua, donde el local recibirá a Alianza Atlético desde las 11 de la mañana. Acto seguido, ADT se medirá a Sport Huancayo en otro duelo de altura.

El plato fuerte de la jornada dominical se jugará en el Callao, con el enfrentamiento entre Sport Boys y Sporting Cristal, donde ambos no quieren desprenderse de la parte alta de la tabla. Ojo, los rosados llegan en buen momento y los celestes tendrán un duro reto.

Por la noche, Cienciano vs. Cusco FC se medirán en uno de los derbis cusqueños. Finalmente, el lunes se cerrará la fecha 7 con el partido entre Atlético Grau y Melgar en Piura.

Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 28/08 3:00 pm Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca Juan Maldonado Gamarra 29/08 1:00 p.m. Los Chankas vs. Juan Pablo II Municipal Los Chankas 29/08 3:30 p.m. UTC vs. Universitario Héroes de San Ramón 29/08 7:30 p.m. Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso Alejandro Villanueva 30/08 11:00 a.m CD Moquegua vs. Alianza Atlético 25 de Noviembre 30/08 1:15 p.m. ADT vs. Sport Huancayo Unión Tarma 30/08 3:30 p.m. Sport Boys vs. Sporting Cristal Miguel Grau 30/08 7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC Inca Garcilaso de la Vega 31/08 3:00 p.m. Atlético Grau vs. FBC Melgar Ambrosio Maco Arroyo

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Deportivo Garcilaso 6 4 1 1 9 3 6 13 2 Universitario 6 4 1 1 11 7 4 13 3 Alianza Lima 6 3 3 0 10 6 4 12 4 Sport Boys 6 3 2 1 10 4 6 11 5 Melgar 6 3 2 1 11 7 4 11 6 Sporting Cristal 6 3 1 2 10 7 3 10 7 Atlético Grau 6 3 1 2 7 5 2 10 8 Alianza Atlético 6 3 1 2 10 10 0 10 9 Cusco 6 3 0 3 13 11 2 9 10 Comerciantes Unidos 6 2 2 2 12 10 2 8 11 Sport Boys 5 2 2 1 5 3 2 8 12 CD Moquegua 6 1 4 1 5 5 0 7 13 Sport Huancayo 6 2 1 3 7 9 -2 7 13 Sport Huancayo 6 2 1 2 7 9 -2 7 15 FCCajamarca 6 1 1 4 10 14 -4 4 16 Cienciano 6 1 1 4 4 11 -7 4 17 ADT 6 0 2 4 4 12 -8 2 18 UTC 6 0 2 4 4 12 -8 0

* Le dedujeron dos puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 23 15 7 1 40 14 26 52 2 Universitario 23 12 6 5 35 22 13 42 3 Los Chankas 23 12 5 6 31 33 -2 41 4 Melgar 23 11 6 6 40 27 13 39 5 Deportivo Garcilaso 23 11 6 6 30 21 19 39 6 Cienciano 23 11 4 8 38 33 5 37 7 Cusco FC 23 11 3 9 34 35 -1 36 8 Alianza Atlético 23 8 7 8 30 28 2 36 9 Sport Boys** 23 8 7 8 25 23 2 31 10 Sporting Cristal 23 8 5 10 38 37 1 29 11 Comerciantes Unidos 23 7 8 8 30 30 0 29 12 Atlético Grau 23 7 5 11 19 23 -4 26 13 CD Moquegua 23 6 7 10 22 29 -7 25 14 Juan Pablo II 23 6 6 11 31 47 -16 24 15 Sport Huancayo 23 6 5 12 28 40 -12 23 16 ADT*** 23 5 7 11 26 33 -7 22 17 FC Cajamarca**** 23 5 6 12 33 42 -9 21 18 UTC* 23 4 8 11 25 38 -13 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca por deudas.

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