El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la jornada 7 del segundo certamen de la temporada, donde Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes comparten el liderato del torneo. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.
La jornada se abrirá con Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca, en uno de los derbis de la región y donde ambos quieren sumar para escapar de la parte baja de la tabla; en especial el recién ascendido, que está complicado con el descenso.
El sábado todo comenzará con el compromiso entre Los Chankas y Juan Pablo II. Más tarde, a las 3:30 p.m., Universitario pondrá en juego su liderato ante UTC, que viene complicado con la parte baja de la tabla. Los cremas esperan sumar de a tres en el mismo escenario donde ganaron hace dos semanas a FC Cajamarca.
La programación sabatina cerrará en Matute, a partir de las 7:30 de la noche, donde Alianza Lima medirá fuerzas con el otro líder del Torneo Clausura, Deportivo Garcilaso. Los íntimos también pueden recuperar el primer lugar si vencen al ‘Rico Garci’ y Universitario no suma de a tres en Cajamarca.
El domingo arrancará la jornada muy temprano en Moquegua, donde el local recibirá a Alianza Atlético desde las 11 de la mañana. Acto seguido, ADT se medirá a Sport Huancayo en otro duelo de altura.
El plato fuerte de la jornada dominical se jugará en el Callao, con el enfrentamiento entre Sport Boys y Sporting Cristal, donde ambos no quieren desprenderse de la parte alta de la tabla. Ojo, los rosados llegan en buen momento y los celestes tendrán un duro reto.
Por la noche, Cienciano vs. Cusco FC se medirán en uno de los derbis cusqueños. Finalmente, el lunes se cerrará la fecha 7 con el partido entre Atlético Grau y Melgar en Piura.
Partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|28/08
|3:00 pm
|Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca
|Juan Maldonado Gamarra
|29/08
|1:00 p.m.
|Los Chankas vs. Juan Pablo II
|Municipal Los Chankas
|29/08
|3:30 p.m.
|UTC vs. Universitario
|Héroes de San Ramón
|29/08
|7:30 p.m.
|Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
|Alejandro Villanueva
|30/08
|11:00 a.m
|CD Moquegua vs. Alianza Atlético
|25 de Noviembre
|30/08
|1:15 p.m.
|ADT vs. Sport Huancayo
|Unión Tarma
|30/08
|3:30 p.m.
|Sport Boys vs. Sporting Cristal
|Miguel Grau
|30/08
|7:00 p.m.
|Cienciano vs. Cusco FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|31/08
|3:00 p.m.
|Atlético Grau vs. FBC Melgar
|Ambrosio Maco Arroyo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron dos puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron un punto a FC Cajamarca por deudas.
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