Sporting Cristal llega a la última fecha del Torneo Apertura como campeón. Los celestes están en la cima de la tabla de posicione s con 29 puntos, cinco más que Alianza Lima que se quedó sin chace de pelear el título tras caer el último jueves ante UTC.



Aunque muchos piensen que ya no se juega nada en la jornada 15 del Torneo Apertura porque ya hay campeón. Se equivocan. Los clubes quieren sumar puntos no solo para pelear un torneo internacional sino también para salvarse de la baja.

Este sábado hay doblete en el Estadio Nacional cuando se jueguen los partidos entre Sport Boys y Unión Comercio, y Municipal vs. Sport Rosario.

El domingo juegan Universitario frente a Comerciantes Unidos, a la misma hora lo hará Alianza Lima vs. Binacional, Sporting Cristal vs. Sport Rosario, y Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

Sigue en vivo los resultados y la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Torneo Apertura - Fecha 15

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 25/08 3:00 pm. Melgar vs. San Martín 25/08 5:30 pm. Sport Boys vs. Unión Comercio 25/08 8:00 pm. Municipal vs. Sport Huancayo 26/08 1:00 pm. Comerciantes U. vs. Universitario 26/08 3:30 pm. Alianza Lima vs. Binacional 26/08 3:30 pm. Real Garcilaso vs. Ayacucho FC 26/08 3:30 pm. Sporting Cristal vs. Sport Rosario 27/08 3:30 pm. UTC vs. Cantolao

Tabla de posiciones - Torneo Apertura

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal* 14 8 5 1 25 6 19 29 2 Alianza Lima 14 7 3 4 22 15 7 24 3 UTC 14 6 6 2 18 13 5 24 4 Real Garcilaso 14 7 2 5 17 18 -1 23 5 Municipal 14 6 3 5 20 16 4 21 6 Melgar 14 5 6 3 20 18 2 21 7 Binacional 14 6 3 5 14 12 2 21 8 Unión Comercio 14 5 5 4 13 14 -1 20 9 Sport Boys 14 4 7 3 18 17 1 19 10 Sport Huancayo 14 4 6 4 16 14 2 18 11 Sport Rosario (1) 14 6 3 5 20 22 -2 17 12 Universitario 14 3 6 5 14 18 -4 15 13 Cantolao (2) 14 3 5 6 19 26 -7 14 14 San Martín 14 2 7 5 18 20 -2 13 15 Ayacucho FC (*)(2) 14 3 3 8 16 19 -3 12 16 Comerciantes U. 14 0 4 10 7 29 -22 4

(1) Sport Rosario fue sancionado con la resta de cuatro puntos. No presentó apelación y la ADFP hizo oficial el castigo en la tabla de posiciones.



(2) Ayacucho FC y Cantolao fueron sancionados con la resta de dos puntos a cada uno. Ambos clubes han apelado ante la Comisión de Licencias.



(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.

Tabla acumulada - Descentralizado 2018

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 28 18 8 2 67 21 46 62 2 Melgar 28 11 13 4 40 31 9 46 3 Sport Huancayo 28 12 9 7 41 33 8 45 4 UTC 28 11 11 6 32 32 0 44 5 Alianza Lima 28 12 7 9 38 32 6 43 6 Real Garcilaso 28 13 4 11 38 41 -3 43 7 Binacional 28 11 9 8 32 29 3 42 8 Municipal 28 12 5 11 44 37 7 41 9 Sport Rosario 28 12 5 11 43 43 0 37 10 San Martín 28 6 14 8 38 38 0 32 11 Sport Boys 28 7 11 10 33 38 -5 32 12 Cantolao 28 7 10 11 33 39 -6 31 13 Unión Comercio 28 7 8 13 28 42 -14 29 14 Universitario 28 5 13 10 30 39 -9 28 15 Ayacucho FC 28 7 5 16 38 53 -15 26 16 Comerciantes U. 28 4 6 18 25 55 -30 18

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el partido de Alianza Lima vs. UTC

Así se movió la tabla de posiciones en la fecha 14 del Apertura