Torneo Apertura: José Carlos Fernández, Luis Tejada y Ake Loba en el equipo ideal de la fecha 9 | FOTOS

El Torneo Apertura vivió su fecha 9 y tuvo en Sport Rosario y Deportivo Municipal a los protagonistas de la jornada. Los de Huaraz derrotaron a Universitario de Deportes y los ediles golearon a Melgar.

El mejor jugador de la fecha, con 9 puntos de calificación, es José Carlos Fernández. El delantero de Deportivo Municipal fue un dolor de cabeza para Melgar desde el inicio del partido. En el primer tiempo hizo un doblete, al igual que Rodrigo Cuba. Ambis fueron claves en el triunfo edil.

Cabe recordar que no se jugaron dos encuentros de esta fecha 9 del Torneo Apertura. Fueron reprogramados los duelos entre Sporting Cristal vs. Cantolao (08/08 1 p.m.) y Alianza Lima vs. UTC. (08/08 8 p.m.).



