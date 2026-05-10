Ayer en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima empató 1-1 ante Sporting Cristal y quedó a solo cuatro puntos de su más cercano perseguidor, Cienciano, que horas antes remontó el partido ante Atlético Grau en condición de visitante. Con estos resultados, ambos equipos se enfrentarán en la siguiente jornada del Torneo Apertura con la ambición de quedarse con el primer torneo del 2026.

Hasta hace unas jornadas, Los Chankas eran líderes del torneo. Sin embargo, tras la goleada 4-0 sufrida ante ADT y la derrota 1-0 frente a Deportivo Garcilaso, el equipo de Walter Paolella se ubica en la tercera posición con 29 unidades, por debajo de Cienciano debido a la diferencia de gol, pese a haberlo derrotado en condición de local en los minutos finales.

El equipo de Pablo Guede llega de empatar ante Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura y en la siguiente fecha enfrentará a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso. Tras este partido, le tocará recibir a Los Chankas en el Alejandro Villanueva para posteriormente, en la última jornada, visitar el Estadio Héroes de San Ramón para enfrentar a FC Cajamarca.

El ‘Papá’ de América derrotó a Comerciantes Unidos y Atlético Grau en sus últimos partidos con goles en los minutos finales. En la siguiente jornada recibirá a Alianza Lima en busca de recortar la ventaja de cuatro puntos que le lleva el equipo blanquiazul. Tras ello, visitará a Sport Huancayo y en la penúltima jornada recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Inca Garcilaso.

Por el lado de Los Chankas, en la jornada 15 recibirán a CD Moquegua. Posteriormente, visitarán a Alianza Lima en el Alejandro Villanueva y, en la penúltima jornada, deberán esperar resultados mientras enfrentan a UTC.

¿Cuando se jugará la jornada 15 del Torneo Apertura?

Este viernes 15 a las 3:00 p.m. comenzará la jornada con el partido entre FC Cajamarca y Sporting Cristal en el Estadio Héroes de San Ramón. Para cerrar el día, Universitario recibirá a Atlético Grau en el Estadio Monumental.

La jornada del sábado tendrá cuatro partidos: Melgar vs. Sport Huancayo en el Monumental de la UNSA, Juan Pablo II recibiendo a Alianza Atlético y, en el duelo más atractivo de la fecha, Cienciano enfrentando a Alianza Lima. Para cerrar el día, Sport Boys será local ante Cusco FC.

Finalmente, para cerrar la jornada, ADT recibirá a Comerciantes Unidos, Deportivo Garcilaso hará lo propio ante UTC y Los Chankas enfrentarán a CD Moquegua, equipo que sueña con acercarse a la parte alta de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR