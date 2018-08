La fecha final del Torneo Apertura definirá al campeón del certamen. Sporting Cristal tiene la primera opción, pero Alianza Lima estará a la expectativa de un tropiezo de los celestes para llevarse el título o, al menos, forzar un partido extra.

Pero no solo eso, en la parte de abajo también la cosa estará emocionante. Y es que la 'U' visitará a Comerciantes Unidos en un duelo de dos candidatos a perder la categoría.

Todo comenzará el viernes y se alargará hasta el lunes; no obstante los partidos más emocionantes pintan para jugarse el domingo por la tarde. A continuación toda la programación.

Esta es la programación de la última fecha (15) del Torneo Apertura:

viernes 24 de agosto



Deportivo Municipal vs. Sport Huancayo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Miguel Grau del Callao

Árbitro: Por definir



Sábado 25 de agosto



Melgar vs. San Martín

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Monumental de la UNSA

Árbitro: Por definir



Sport Boys vs. Unión Comercio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio Miguel Grau del Callao

Árbitro: Por definir



Domingo 26 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Universitario de Deportes

Hora: 1:00 p.m

Estadio Carlos A. Olivares

Árbitro: Por definir



Sporting Cristal vs. Sport Rosario

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

Árbitro: Por definir



Alianza Lima vs. Binacional

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Árbitro: Por definir



Real Garcilaso vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Árbitro: Por definir



Lunes 27 de agosto

​

UTC vs. Cantolao

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: German Contreras

Árbitro: Por definir