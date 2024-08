Unión Comercio vs. Melgar EN VIVO por Torneo Clausura 2024: ver fecha 5 por Liga 1 MAX.

Unión Comercio vs. Melgar se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 4 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura Liga 1 2024 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de la localidad de Tarapoto (San Martín). El partido está programado para la 1:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Unión Comercio llega al partido frente a Melgar luego de una derrota ante Alianza Lima por 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de San Martín trabajaron muy duro en Matute para intentar robar un punto, pero un autogol de Tarek Carranza en los últimos minutos del partido les robó el sueño de sumar como visitante.

Vencer a Melgar es una obligación para Unión Comercio ya que lleva 14 partidos sin ganar. Desde marzo de este año, el equipo de la selva no sabe lo que es la victoria, hecho que lo mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones acumulada con solo 10 puntos.

El Fútbol Club Melgar representa la otra cara de la moneda. Y es que el equipo de Marco Valencia viene de ganarle a Universitario de Deportes por la mínima diferencia el pasado miércoles, resultado que le permitió alcanzar a Alianza Lima en la punta del Clausura y a los cremas en la cima del acumulado con 47 unidades, mismo puntaje para Sporting Cristal, otro de los líderes.

El cuadro arequipeño tendrá la opción de volver a encontrarse con el triunfo como visitante. Y es que jugando en esta condición por última vez, los rojinegros perdieron 3-1 frente a Atlético de Sullana, un traspié que no se pueden permitir si no quieren perderle el paso a Alianza y ADT en el Clausura.





Unión Comercio vs. Melgar: hablan los protagonistas





Unión Comercio se encuentra en una situación difícil en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024, luchando por salir del fondo de la tabla. En este contexto, Jesús Oropesa, el director técnico del equipo, habló sobre el próximo desafío que enfrentan contra Melgar, un rival que promete ser complicado.

“Todos los rivales serán duros y complicados, desde que asumimos esto sabíamos que veníamos al equipo que está en el fondo de la tabla y había que asumir el reto. Este es un bonito reto, nos ha tocado pelear en temas de experiencia ascender y pelear el ascenso, ahora vinimos a un proyecto buscando salir de esa situación”, afirmó Oropesa.

“Nos vamos a quedar con lo positivo de jugar con un equipo grande, el enfrentar a esta hinchada, es positivo jugar aquí. Debemos ir a casa y empezar a sumar de a tres, y buscar puntos de visita”, agregó el técnico.

Por su parte, Marco Valencia, entrenador del Melgar, fue consultado sobre posibles sanciones tras la bronca entre jugadores de su equipo y Melgar. "Trato de ser honesto y justo. Si tienen que haber expulsiones, las tiene que haber, simplemente que midan a los dos equipos por igual. Nosotros somos respetuosos de las normas. Nadie provocó, nadie incitó, pero si hay un video que amerita una expulsión, tenemos que aceptarlo", puntualizó.





Unión Comercio: últimos cinco partidos





Torneo Fecha Partido Liga 1 30.07.24 Alianza Lima 1-0 Unión Comercio Liga 1 21.07.24 Carlos Mannucci 0-0 Unión Comercio Liga 1 12.07.24 Unión Comercio 1-2 Los Chankas Liga 1 27.05.24 Unión Comercio 1-1 Cienciano Liga 1 27.05.24 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio

Melgar: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 31.07.24 Melgar 1-0 Universitario Liga 1 25.07.24 Alianza Atlético 3-1 Melgar Liga 1 20.07.24 Melgar 5-2 Vallejo Liga 1 14.07.24 Cusco 0-3 Melgar Liga 1 25.05.24 Deportivo Garcilaso 1-3 Melgar

Unión Comercio vs. Melgar: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 24.02.24 Melgar 2-1 Unión Comercio Liga 1 24.09.23 Melgar 3-1 Unión Comercio Liga 1 08.05.23 Unión Comercio 1-1 Melgar Liga 1 28.09.19 Melgar 1-1 Unión Comercio Liga 1 14.04.19 Unión Comercio 1-1 Melgar

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs Melgar?





El encuentro entre Unión Comercio vs Melgar está programado para este domingo 4 de agosto desde las 1:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:30 p.m.; en México a las 12:30 p.m.; mientras que en España a las 8:30 p.m.





¿En qué canal ver Unión Comercio vs Melgar?





El partido entre Unión Comercio vs Melgar se jugará en el Estadio Carlos Vidaurre García y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

Unión Comercio viene de una derrota ante Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

