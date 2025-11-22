La ausencia de Diego Churín en la lista de viajeros a Andahuaylas llamó la atención de los hinchas de Universitario de Deportes, especialmente porque se trataba del cierre del Torneo Clausura y del último partido oficial del año. Mientras el equipo enfrentaba un duelo complejo ante Los Chankas, el atacante argentino permanecía en Lima, y esa imagen terminó alimentando versiones de todo tipo. Sin embargo, minutos más tarde, una información revelada durante la transmisión televisiva empezó a ordenar el panorama y dejó en claro que su situación en el club había llegado a un punto definitivo, abriendo la puerta a un cambio importante en el plantel para la temporada que viene.

Según comentó el periodista Gustavo Peralta, en plena cobertura del encuentro, la ausencia no fue consecuencia de una decisión técnica de último minuto, sino de un tema contractual que ya estaba definido desde hace varias semanas. De acuerdo con lo explicado, Diego Churín tenía una cláusula de renovación automática que dependía del cumplimiento de ciertos objetivos individuales fijados en su contrato.

El periodista Gustavo Peralta detalló que dichos objetivos no fueron alcanzados, lo que activó de forma inmediata la salida del delantero. Por ese motivo, el comando técnico decidió no incluirlo en la delegación que viajó a la altura y permitirle concentrarse en revisar opciones para continuar su carrera.

Esa situación explica por qué el jugador ya no formó parte ni siquiera de las alternativas para el encuentro final del campeonato, pese a que muchos esperaban verlo por última vez con la camiseta crema. Desde el club, la postura fue mantener el mismo criterio que se aplica cuando un futbolista ya está en proceso de desvinculación.

La información también reveló que Churín cuenta con propuestas del extranjero, principalmente de equipos de Paraguay, Uruguay y Chile, ligas donde su perfil es conocido y donde podría cerrar un nuevo ciclo tras un año en el que no logró consolidarse del todo. Pese a sus pocos goles, su nombre continúa generando interés por su experiencia internacional.

Diego Churín selló el triunfo ante Cristal en un partido clave para ganar el Torneo Apertura. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Los números de Churín con la ‘U’

En su temporada con Universitario, el atacante disputó 28 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, acumulando un total de 806 minutos y 5 anotaciones. Números que, si bien no fueron los esperados por el club, sí mostraron ciertos momentos de aporte dentro del funcionamiento del equipo.

La salida de Churín se suma a una lista de posibles movimientos que podrían darse en Ate en las próximas semanas, considerando que el club evalúa la continuidad de otros jugadores que no tuvieron regularidad durante el año. Todo esto ocurre mientras la dirigencia trabaja en la planificación de la próxima campaña.

Más allá de la derrota ante Los Chankas y el final del invicto, la noticia del delantero terminó convirtiéndose en uno de los temas que más conversación generó entre los hinchas, que ahora estarán atentos a los refuerzos y cambios que marcarán el camino del tricampeón para el 2026.

