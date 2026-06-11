En un mercado de fichajes intenso y sin margen para el error, Universitario de Deportes dio un paso importante en su objetivo de cerrar a uno de los volantes más destacados en lo que va de la temporada y darle a Héctor Cúper un mejor abanico de opciones para que pueda consolidar su idea de juego. En tienda crema son conscientes de que están obligados a ganar sí o sí el Torneo Clausura, pues de eso depende de que puedan llegar a la recta final del campeonato metidos en la pelea por el título nacional.

Así pues, según informaron L1 Radio, la ‘U’ llegó a un acuerdo con la agencia que representa a Adrián Quiroz y solo es cuestión de detalles para que se finiquite su incorporación. Como se sabe desde hace algunas semanas, esta negociación empezó a tomar fuerza luego del cierre del Torneo Apertura y por fin está entrando en su etapa final.

La citada fuente precisó que en estos momentos solo hace falta que Universitario y Los Chankas, club dueño de su pase, lleguen a un acuerdo respecto al monto a pagar por la cláusula de salida. Sin embargo, esto tendría que solucionarse muy pronto y no habría mayores inconvenientes para que Adrián Quiroz se ponga a disposición de Héctor Cúper.

Adrián Quiroz jugó en los dos últimos amistosos de la Selección Peruana ante Haití y España. (Foto: Getty Images)

El contrato de Quiroz será por dos años y medio; es decir, hasta finales del 2028. Con este acuerdo definitivo a punto de concretarse, el mediocampista de 27 años volverá a tienda merengue después de su partida en el 2021, año en el que se mudó para fichar por Atlético Grau. Recordemos que él completó parte de su etapa formativa en la ‘U’ y debutó profesionalmente en el 2019 disputando dos partidos en la Copa Bicentenario, pero sin tener minutos en la Liga 1.

El interés de Universitario por Quiroz comenzó a cocinarse después del buen nivel que fue mostrando a lo largo del Torneo Apertura, donde fue pieza clave para que Los Chankas se mantengan en la pelea por el campeonato hasta las últimas jornadas. Pese a que Alianza Lima terminó llevándose el primer certamen de la temporada, nadie podrá borrar lo hecho por el conjunto andahuaylino.

En cuanto a sus números, Adrián Quiroz disputó 16 de los 17 partidos de Los Chankas en el Apertura, siendo titular en todos y cerrando sus registros con un gol y tres asistencias. Este crecimiento le permitió llenarle los ojos a Mano Menezes, quien lo convocó para la fecha doble de marzo y la última en este mes de junio, ingresando en los amistosos de la Selección Peruana contra Senegal, Honduras, Haití y España.

Adrián Quiroz registra un gol y tres asistencias en la Liga 1 2026. (Foto: Los Chankas)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Pirata FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el viernes 12 de junio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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