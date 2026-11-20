Universitario afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Liga 1, cuando visite a Sport Huancayo. En la previa del encuentro, Adrián Quiroz se refirió a su presente en el cuadro crema y al trabajo que viene realizando para ganarse una oportunidad en el primer equipo, pese a no estar siendo considerado en las últimas convocatorias.

El mediocampista destacó el respaldo que recibe de parte del comando técnico, que mantiene la comunicación con todos los futbolistas del plantel, incluso con aquellos que no vienen teniendo minutos. En ese sentido, reveló cuál es el mensaje que les transmite el entrenador durante los entrenamientos.

Quiroz aseguró que el cuerpo técnico busca mantener motivados a todos los jugadores y les pide continuar trabajando sin perder la ilusión de poder sumar minutos en cualquier momento. Una consigna que, según explicó, también les permite mantenerse comprometidos con los objetivos del equipo.

“El profesor está pendiente de todos los jugadores, de los que están en lista y los que no están en lista, nos pide que no bajemos los brazos, que en cualquier momento nos puede tocar”, manifestó el volante crema.

Por otro lado, el futbolista también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas de Universitario, quienes acompañan al equipo tanto en el estadio Monumental como en sus partidos fuera de casa. Quiroz valoró el respaldo constante de la afición y la importancia que tiene para el plantel.

“Hay que agradecerle por el apoyo incondicional, cuando jugamos en casa y fuera, siempre están pendientes, eso es muy bonito”, expresó el mediocampista, quien resaltó el cariño que recibe el equipo en cada presentación a lo largo del campeonato.

En cuanto a su actualidad futbolística, Adrián Quiroz indicó que continúa trabajando para mejorar algunos aspectos de su juego y estar preparado ante cualquier oportunidad que pueda presentarse. El volante busca mantenerse en buenas condiciones y responder si el comando técnico decide contar con él.

“Vengo trabajando de buena manera, corrigiendo los errores y enfocados en lo que será el partido del domingo”, concluyó el jugador de Universitario, que espera seguir creciendo en el equipo y tener la posibilidad de sumar minutos en los próximos compromisos de la Liga 1.

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