Mientras Universitario celebra la obtención del tricampeonato, la mayor interrogante en el mundo ‘crema’ no es sobre los fichajes, sino sobre la continuidad del arquitecto del éxito. Las recientes declaraciones de Jorge Fossati sobre su futuro han sembrado un mar de dudas. Ahora, la voz del capitán, Aldo Corzo, se ha pronunciado, dejando en claro la gran admiración que siente el plantel por el ‘Nono’, pero también confirmando la incertidumbre que se vive en el vestuario.

En las últimas horas, una duda se creo en el mundo ‘crema’ por las declaraciones del estratega tricampeón, que afirmó que hay cosas “por resolver” con la dirigencia de la ‘U’, en lo que respecta su renovación para el 2026. A pesar de que se sigue el mismo camino del trabajo de Jean Ferrari, el uruguayo confesó que con una nueva administración todo podría cambiar.

“Es una administración nueva, con algunas caras viejas, pero es una administración nueva. Te lo voy a decir más claro, yo vine con Jean Ferrari como administrador y con Manuel Barreto como director de fútbol, no están ninguno de los dos... Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo hoy, por las razones que sean, como yo puedo considerar que no quiero seguir”, indicó a la prensa.

Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana (2024). (Foto: Agencias)

El lateral derecho y referente del club habló sin filtros sobre la figura del estratega uruguayo, colocando al técnico en el pedestal más alto de la historia reciente del club. Corzo no solo destacó su palmarés, sino también la conexión personal que han forjado, la cual incluye una unión a través de la fe en la Virgen, un detalle que ha fortalecido la relación.

En diálogo con el programa ‘Doble Punta’, el capitán fue contundente en su definición sobre el ‘Nono’. “Yo con Jorge Fossati, para mí debe ser el mejor entrenador desde que yo veo a Universitario. Lo digo con todo respeto por todos los que han pasado. A parte que es recontra ganador, porque ha ganado en todos lados, es el mejor técnico que ha tenido la ‘U’”, declaró Corzo.

Para dimensionar la calidad del trabajo de Fossati, el defensor lo comparó con el técnico más exitoso de la selección peruana en las últimas décadas: Ricardo Gareca. El capitán ‘crema’ aseguró que ambos estrategas comparten una característica clave que, según él, es la base fundamental de por qué les ha ido bien en la mayoría de sus proyectos.

“Tiene algo que Ricardo Gareca también tiene, son recontra detallistas, por eso les va bien. Ricardo está en todas pero tiene a Néstor Bonillo que está en todas. A la mayoría de lugares que han ido les ha ido bien”, señaló el lateral, destacando la meticulosidad de ambos comandos técnicos como su principal virtud.

Corzo comparó el trabajo de Jorge Fossati con el de Ricardo Gareca. (Captura Tv)

Pese a esta admiración y a la gran relación que el propio Corzo admite tener con su entrenador, el tema de la renovación para 2026 sigue siendo un tabú. El capitán confesó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Fossati sobre su futuro, pero confirmó que la incertidumbre generada por las últimas declaraciones del DT es un sentir generalizado dentro del plantel.

El defensor explicó por qué, a pesar de la cercanía, no se ha atrevido a tocar el tema directamente con el uruguayo. “Yo te soy sincero, con Jorge tengo una buena confianza. No le he preguntado porque es un tema delicado. No sé si se queda o no, no le he preguntado”, manifestó el jugador.

La confesión de Corzo revela que la duda es un tema latente en el vestuario ‘crema’. “Creo que todos tenemos esa duda, porque siento que él diría que sí se queda, pero no sé en verdad”, expresó. “No le he preguntado, si le pregunto quizás me dice, pero hay códigos y no me gusta sobrepasar eso”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR