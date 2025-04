Hoy fue un día clave en Universitario de Deportes. Después de la euforia por el importante triunfo por 1-0 sobre Barcelona SC en Guayaquil, el plantel tuvo su primer entrenamiento bajo la dirección técnica de Jorge Fossati y hubo novedades en las instalaciones de Campo Mar. Sucede que, según la última información, no todos los jugadores entrenaron a la par.

En primera instancia, como ya se sabía desde inicios de abril, Martín Pérez Guedes continúa con su proceso de recuperación tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo y se espera que pueda volver a las canchas a mediados de mayo. De momento, ya no utiliza la bota ortopédica y sigue realizando trabajos de rehabilitación.

Por otro lado está el caso de Horacio Calcaterra. El volante sufre de un fuerte dolor en el talón desde hace varios días y este jueves tampoco entrenó junto al resto de sus compañeros. Lo más seguro es que el comando técnico de Universitario no quiera forzar las cosas y no sea tomado en cuenta para el partido de este domingo frente a UTC.

Horacio Calcaterra podría perderse el partido frente a UTC. (Foto: Universitario)

Sin embargo, los casos más llamativos de esta mañana en Campo Mar fueron los de Rodrigo Ureña y Aldo Corzo, quienes sumaron minutos en la victoria frente a Barcelona SC, el primero como titular y el segundo ingresando en la etapa complementaria. Tal como se observa en las imágenes captadas por Ovación, ambos están a un lado junto a Pérez Guedes y ‘Calca’.

Si bien Corzo presentó molestias físicas hace unas semanas, las mismas que lo sacaron del partido ante Independiente del Valle y no le permitieron estar contra Melgar y Deportivo Binacional, parecía estar del todo recuperado tras su ingreso frente a los ‘Canarios’. De momento, según la información de L1 MAX, se conoce que presentó nuevos inconvenientes y estará en evaluación para ver si mañana entrena con normalidad.

Por último, el casi de Ureña no es grave y en el departamento médico de Universitario esperan que pueda trabajar con normalidad este viernes. De no ser así, Jorge Fossati empezará a ultimar detalles de la alineación que parará contra el ‘Gavilán del Norte’ y verá si considera o no a los futbolistas antes mencionados. Horas claves en tienda crema.

Aldo Corzo estará en evaluación para ver si llega al encuentro frente a UTC. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

