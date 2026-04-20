No son buenos días en la interna de Universitario, luego de dos derrotas consecutivas que precipitaron la salida del entrenador español Javier Rabanal, quien dirigió su último partido al mando de la ‘U’ en Arequipa ante FBC Melgar.

Uno de los líderes y referentes del plantel es el goleador crema Alex Valera, quien se pronunció a su llegada a Lima y, pese a lo antes mencionado, descartó que se trate de una crisis.

“Tenemos que enfocarnos en lo que viene, aún falta y debemos sumar todos los puntos posibles. No considero que estemos en crisis, pero sí es cierto que no estamos consiguiendo los resultados que queremos”, declaró el también seleccionado nacional.

En esa línea, exhortó a sus compañeros a seguir trabajando para recuperar el rumbo tanto en la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Debemos seguir trabajando, hacer mea culpa de lo que estamos haciendo mal, ser autocríticos y mejorar”, apuntó Valera, quien no ha tenido, en lo personal, su mejor inicio de temporada en mucho tiempo.

La 'U' cayó 2-1 en Arequipa ante Melgar. (Foto: Universitario)

Finalmente, fue consultado sobre su relación con el saliente entrenador Rabanal, a la espera de la confirmación de la noticia a través de los canales oficiales del club. “Está bien, siempre converso con él. Todos estamos tristes y molestos, es normal después de una derrota”.

Con la última derrota ante Melgar, Universitario se quedó en el cuarto lugar del Torneo Apertura con 18 puntos, a ocho del líder Alianza Lima que sumó 26 unidades, tras vencer a Cusco FC.

Cabe precisar que los blanquiazules tienen 1 partido más, pues adelantó su partido ante ADT en Tarma. En la próxima fecha, la ‘U’ recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, este miércoles 22 de abril desde las 8:00 p.m..

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