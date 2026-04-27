La derrota por 2-1 a manos de Alianza Atlético, colmó la paciencia de los hinchas de Universitario de Deportes, quienes hicieron sentir su molestia en las cuatro tribunas del Estadio Monumental. Con su equipo en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 21 puntos y cada vez más lejos de Alianza Lima (29) y Los Chankas (29), el Torneo Apertura parece se ha convertido en una utopía, poniendo en peligro la disputa por el tan ansiado tetracampeonato.

Bajo este contexto, uno de los señalados por los hinchas ha sido Álvaro Barco, director deportivo del club, quien liderara la elección de Javier Rabanal como entrenador para este 2026 y diera el visto bueno para varios de los fichajes que hasta el momento no han dado la talla. Tras el pitazo final, una expresión se escuchó al unísono en cada rincón del recinto crema: “Fuera Barco”.

Para un gran número de hinchas, Barco, como cabeza del área deportiva, es el principal responsable del presente de Universitario, ya que él trajo a Javier Rabanal y eligió a varios de los refuerzos. Ya sin el español en el banquillo y con las contrataciones lejos de responder en el campo, era inevitable que pidieran su salida como director deportivo.

Álvaro Barco es el actual director deportivo de Universitario. (Foto: GEC)

Por el momento, se sabe que Franco Velazco, administrador de la ‘U’, será el encargado de ver la elección del sustituto de Javier Rabanal. Según revelaron recientemente en el programa Al Límite, el cuadro crema insistirá una vez por Fabián Bustos, pese a que él mismo declaró hace poco que se siente a gusto en el fútbol colombiano y ahora no está dentro de sus planes cambiar de rumbo.

Esta sería la tercera vez que la ‘U’ intenta repatriar al técnico que los sacó campeón en el 2024, año del centenario de la institución. En el club saben que es complicado, sobre todo porque Bustos no tiene cláusula de salida en su contrato con los ‘Embajadores’; no obstante, harán todo lo posible para que esto cambie en los próximos días.

Como se recuerda, hace unos días el cordobés fue consultado sobre su posible retorno a la ‘U’ y dejó este mensaje: “Estoy acá (en Colombia), tengo contrato con el club. La verdad, (Universitario) es un club que adoro, del cual me siento hincha, que me ha ido muy bien, pero hoy estoy acá (Millonarios)”. ¿Velazco logrará convencerlo?

Franco Velazco lidera la búsqueda del nuevo técnico de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR