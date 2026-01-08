En los últimos días, se habló sobre un posible retraso del inicio de la Liga 1, producto de la demora en pagos de 1190 Sports, empresa encargada de los derechos televisivos; sin embargo, desde la entidad señalaron que todo está listo para no tener desfase en deudas. A pesar de esta comunicación, hay un club que mostró su desacuerdo por la continuidad de la casa televisora: Universitario de Deportes. Álvaro Barco, director deportivo de la institución, habló sobre las dudas de este nuevo contrato y una posibilidad de “competencia desleal” para el resto de integrantes.

“No vamos a ser cómplices de que hayan diferencias, porque eso es competencia desleal. No por el hecho de que después de estas declaraciones vengan a decirnos no, a ustedes sí le vamos a pagar. Hay una liga, vamos a aprovechar la liga, no vamos a volver a pasar por el tema de que en algún momento la federación nos quitó la asociación, nos quitó el campeonato”, aseguró en diálogo con los medios de comunicación.

Además, agregó: “Ahora vamos a intentar hacer una liga autónoma, fortalecida, donde nosotros tengamos que decidir. No puede ser que en este caso la federación se haya metido transversalmente en nuestra economía, a través de una empresa que era una empresa aventurera, una empresa que no tenía garantías, que no tenía sostenimiento”.

Para Barco, la decisión de cambiar la cláusula y solo dejar 30 días de retraso es un beneficio pensando en lo que será la temporada 2026. Si bien desde 1190 Sports han asegurado que habrá un equilibrio para evitar el desfase, Universitario mantiene la incógnita sobre el sistema de la entidad.

Liga 1 no tendrá retraso en su inicio, según 1190 Sports. (Foto: Liga 1)

“El sistema de negocio que esté implantando no es real, no hay forma de cómo sostener. Entonces hay que involucrarse bien y hay que ver si es que esto avanza o no avanza, para ver si es que, no lo sé, se buscan otras opciones. No se puede seguir con este mecanismo de que nos pagan cada tres meses o que le pagan a uno o que le pagan a otro”, dijo el director deportivo.

En esa misma línea, dejó un mensaje a la FPF: “La federación nos ha entregado un campeonato, donde considero yo que es, que hoy está, que es un cadáver, ni siquiera en UCI, que está en cementerio, vamos a tratar de reflotarlo. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato, intentar de que los clubes, de alguna manera, tengan alguna solidez económica”.

La postura de 1190 Sports

Desde 1190 Sports han manifestado que este año no habrá un desfase en temas de pagos, situación que vienen arrastrando desde el año 2023. Julio García, asesor de asuntos corporativos, habló sobre la situación.

“Estamos trabajando por las vías institucionales, esto es el comité de dirección, una solución que ya se ha alcanzado, ya hemos acordado todo lo correspondiente al pago de este despacho de 60 días, que dicho, es importante mencionarlo, está permitido por un contrato, pero que se va a resolver en los próximos días ya”, contó García en entrevista con RPP.

Además, aseguró que en los próximos días se terminarán este tipo de inconvenientes con los clubes para iniciar bien la Liga 1, sumado a que los participantes de la máxima categoría buscarán equilibrarse de manera económico, por lo que el dinero de los derechos televisivos será un gran aporte.

