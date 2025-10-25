Universitario de Deportes está a un solo paso de conseguir el tricampeonato de la Liga 1, pero la batalla no solo se libra en la cancha. Mientras el plantel se mentaliza para una “final” en Tarma ante ADT, la directiva juega un partido aparte en los micrófonos, con respuestas hacia los críticos que cuestionan a su plantel. La última controversia surgió desde el clásico rival, con acusaciones de un arbitraje desigual, las cuales encontraron una respuesta contundente por parte del director deportivo merengue, Álvaro Barco.

La polémica se encendió cuando ‘Pipo’ Gorosito, técnico de Alianza Lima, aprovechó su conferencia de prensa, convocada para oficializar su renovación, para lanzar una fuerte indirecta. El estratega argentino no se guardó nada y cuestionó la imparcialidad del torneo, asegurando que “la cancha no está igual para todos” y apuntando a un supuesto desbalance en las sanciones arbitrales que, según él, ha perjudicado a su equipo.

“Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, hemos tenido muchísimas expulsiones, pero también vemos situaciones que son completamente diferentes con otros clubes y con nosotros”, inició ‘Pipo’. El DT fue más allá, refiriéndose a una sanción personal: ”14 partidos por no decir un insulto, hice un gesto es verdad, pero después vemos que no es lo mismo para todos”.

Nestor Gorosito extendió su vínculo con Alianza Lima | FOTO: Club Alianza Lima

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Álvaro Barco fue consultado al respecto y el director deportivo ‘merengue’ fue tajante, sugiriendo que el estratega argentino busca justificar la irregular campaña de su equipo en el torneo doméstico escudándose en los fallos arbitrales.

“La verdad te soy sincero si estuviera en la situación en la tabla de posiciones como Alianza, me quedaría callado”, afirmó Barco en un primer momento. El directivo fue claro en su postura, minimizando el impacto del arbitraje frente al rendimiento deportivo: “por más que pueda haber situaciones en que uno se sienta afectado por el arbitraje y por situaciones adversas fuera y dentro de la cancha, con tantos puntos de ventaja, yo me quedaría callado”.

Para Álvaro Barco, el argumento principal que invalida cualquier queja es la notable diferencia de puntos que Universitario ha sacado sobre todos sus rivales en la tabla acumulada. Esta brecha, según el directivo, es el reflejo de una temporada de gran regularidad ‘crema’ frente a la intermitencia de sus perseguidores.

Universitario de Deportes está a una victoria de ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón. (Foto: @Universitario)

El gerente deportivo se puso en el lugar de sus rivales y fue enfático en que la autocrítica debería primar sobre la queja. “No hay argumentos válidos para poder justificar cuando tienes tantos puntos ante el primer equipo”, sentenció Barco, endureciendo su postura.

“Si yo estuviera en esa situación como entrenador, como gerente deportivo o jugador, simplemente no respondería, simplemente asumiría una posición de tener revanchas el próximo año, pero no justificaría mi situación con tantos puntos de ventaja”, complementó el directivo merengue.

