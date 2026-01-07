Universitario de Deportes trabaja silenciosamente en el inicio de la temporada 2026. El cuadro crema no ha traído ningún fichaje rimbombante, dentro de su plantel de jugadores o comando técnico, y decidió jugar tres amistosos antes del inicio de la Liga 1, todos en suelo peruano. Al confirmado partido de presentación del plantel este 24 de enero, en el Monumental de Ate, ante la Universidad de Chile, el pedido del entrenador español era jugar dos partidos más a puertas cerradas con el fin de llegar de la mejor manera al estreno oficial en la temporada.

El club, a través de sus redes sociales, confirmó los rivales para cumplir el pedido de su nuevo DT: Sport Boys será su primer rival el sábado 17, a partir de las 10:30 de la mañana en la sede de playa de Campo Mar U. Tres días después, el tricampeón se medirá a Melgar de Arequipa, esta vez en el Monumental a la misma hora. Ambos compromisos serán a puertas cerradas.

Sport Boys viene con nuevo entrenador, el colombiano Jaime De la Pava. Es uno de los equipos que más ha cambiado su plantel, en comparación al 2025. Dentro de sus fichajes más importantes figuran el arquero Diego Melián y el volante Federico Illanes, ambos procedentes desde Alianza Atlético, Gustavo Dulanto, Percy Liza y el colombiano Juan David Torres.

Melgar, por su parte, renovó con Juan Reynoso en la dirección técnica. El ‘Cabezón’ optó por una limpieza en su plantel, debido a que llegó el año pasado en plena temporada, y sumó a Pablo Erustes, Jeriel de Santis, Franco Zanelatto y los mexicanos Jesús Alcantar y Javier Salas. De hecho, su objetivo es pelear en la parte alta de la tabla en la Liga 1 2026.

Universitario anunció los amistosos que jugará como parte de su pretemporada. (Foto: @Universitario)

Luego de dichos amistosos, el plantel de Universitario de Deportes quedará listo para su presentación en sociedad el sábado 24 de enero, en el Monumental ante su público, frente a la Universidad de Chile, semifinalista de la Copa Sudamericana 2025, rival que precisamente eliminó a Alianza Lima en dicho torneo. Se espera que el club chileno arribe unos días antes a Lima.

De momento, el cuadro crema, además de la llegada de Javier Rabanal en el comando técnico, aseguró los fichajes de Caín Fara, defensa central argentino, el volante ofensivo Héctor Fértoli, también argentino, y el español senegalés Sekou Gassama, quien llegará la tercera semana de enero al Perú por temas personales. Además, Diego Romero selló su regreso al arco crema y se perfila como titular.

En cuanto a las bajas, se fueron Sebastián Britos, Gabriel Costa, Jairo Vélez, Diego Churín y Rodrigo Ureña, quien dejó el club luego de tres años exitosos con títulos consecutivos. Además, Jorge Fossati también dejó la dirección técnica luego de dos ciclos igual de exitosos tras no llegar a un acuerdo para seguir con la directiva, pese a que tenía vínculo por todo el 2026.

Por otro lado, en Ate aseguraron las renovaciones de Williams Riveros y Matías di Benedetto, con la salvedad de que serán inscritos apenas salga su nacionalización, que sería entre enero y febrero. Horacio Calcaterra y el portero Miguel Vargas también sellaron su continuidad, pero no ocupan plaza de extranjeros. Eso sí, queda definir si en la ‘U’ todavía harán una contratación más, a falta de confirmación y que en la Liga 1 2026 puedan jugar siete extranjeros a la vez.

Juan Reynoso volverá al Monumental para enfrentar a la 'U'. (Foto: Melgar)

