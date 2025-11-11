Aunque ya pasaron algunos días desde la obtención oficial del tricampeonato de Universitario de Deportes, las celebraciones no paran. Y es que uno de los artífices de una campaña consecutiva de grandes logros, hizo uso de sus redes sociales para mostrar su emoción por un nuevo título con el club de sus amores. Dicho protagonista fue Andy Polo, que cumplió esta temporada otro año más -en su segunda etapa- siendo pieza clave en el esquema titular del profesor Jorge Fossati, que no dudó en dejar un polémico mensaje en su cuenta de Instagram, con lo que algunos consideran “indirectas”.

El mensaje que, si bien comenzó como un agradecimiento, escaló rápidamente a una declaración de principios. Polo se mostró orgulloso por el logro del tricampeonato y resaltó que el equipo lo consiguió “sin poner excusas”, una frase que fue interpretada como el primer ‘dardo’ de la noche. Sin embargo, el mensaje más ‘picante’ estaba guardado para el final, donde la palabra dinero se convirtió en la protagonista.

La primera parte de su publicación se centró en la unión del grupo y el mérito colectivo. “Tricampeones. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia que se formó. Gracias por su entrega y compromiso en cada partido. Siempre con humildad y mucha fe, sin poner excusas”, comenzó.

Tras agradecer al equipo, Polo dirigió sus palabras a los fanáticos y cerró con la frase que desató la polémica, dejando en claro que su amor por el club no es negociable. “Gracias a todos los que lo hicieron posible. Esto también es para nuestra increíble hinchada que, con su aliento y empuje, nos da fuerza para luchar hasta el final. Este sentimiento y este amor que siento por mi querido club Universitario de Deportes no me cambia ni el ‘dinero’. Y dale ‘U’ toda la vida”, agregó.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó de inmediato en diversas redes sociales. Los comentarios de los hinchas ‘cremas’ no se hicieron esperar, y muchos de ellos comenzaron a especular sobre los posibles destinatarios de la indirecta, relacionando la palabra “dinero” con dos exjugadores del club: Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco.

La conexión con Ruidíaz fue la más evidente para los fanáticos. Esto se debe a que, según contó el propio Ruidíaz hace un tiempo, el cuadro merengue se acercó para negociar su fichaje y un posible regreso al club. Sin embargo, el mismo delantero confesó que no llegaron a un acuerdo económico, ya que el pago era el principal obstáculo para su vuelta.

El mensaje de Polo, “no me lo cambia ni el dinero”, fue interpretado por muchos como una crítica directa a la postura de Ruidíaz, contraponiendo sus constantes declaraciones de amor que ha tenido para con la ‘U’, frente a la negociación fallida del goleador histórico, que priorizó el aspecto económico.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas), aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

