Universitario de Deportes tuvo mejores pasajes que Nacional en el Estadio Gran Parque Central y por poco se lleva un triunfo a Lima, de no ser por la clara acción de gol que se falló Martín Pérez Guedes y que pudo haber sido el 1-0 en Montevideo. Independientemente de eso, los cremas mostraron una mejor versión que hace unos días ante Atlético Grau, donde cayeron por 1-0 en el Monumental. Ahora con Héctor Cúper en el banquillo, la ‘U’ espera que este sea un punto de partida para mejores cosas en medio de un primer semestre bastante irregular.

Tras el pitazo final, Edison Flores, ya en frío y con las pulsaciones tranquilas luego de un desenlace frenético, charló brevemente con L1 Radio y dio sus impresiones de lo sucedido en casa del ‘Bolso’. En primera instancia, el delantero destacó la labor defensiva que tuvieron y lo comprometido que estuvo el equipo en dicha función, además de valorar el resultado pese a la acción del último minuto que casi acaba en el 1-0.

“Es fútbol, pudimos ganarlo o perderlo. Estuvimos muy ordenados en defensa y eso me pone contento, más que no nos hayan metido gol. Tuvimos chance de ganarlo al último, así que es parte del fútbol. Ahora toca definir un gran partido en casa contra un gran rival” , afirmó.

En otro momento de la charla con el citado medio, Flores habló sobre los primeros días de trabajo de la mano de Héctor Cúper y cómo se han venido sintiendo con su metodología, la cual se caracteriza por ser muy exigente desde lo físico. Según el atacante, el entrenador argentino está buscando cambiar la mentalidad del equipo para buscar la clasificación a los octavos de final.

Y es que si Universitario quiere seguir con vida en la Copa Libertadores y colocarse entre los 16 mejores del torneo, tendrán que vencer sí o sí a Deportes Tolima en la última jornada, a disputarse el martes 26 de mayo en el Monumental. “El ‘profe’ vino acá a ganar y eso nos puso en la cabeza para sacar lo que nos queda de torneo y Libertadores”, apuntó.

Si la ‘U’ hace respetar su localía y doblega al conjunto colombiano con el apoyo de su hinchada, automáticamente clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores. Si los merengues caen, quedarán fuera de carrera en este torneo, pero podrían tener chances de meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana, siempre y cuando Nacional no sume ante Coquimbo Unido en Montevideo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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